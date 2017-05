May: a rossznál az is jobb, ha nincs megállapodás

2017. május 22. 23:54

Theresa May brit miniszterelnök szerint egy esetleges rossz megállapodásnál az is jobb, ha nem születik egyezség az Európai Unióval a brit EU-tagság megszűnésének feltételekről szóló tárgyalások végén.

A brit kormányfő a BBC televízió hétfő esti választási interjúműsorában kijelentette: vannak Európában olyanok, akik meg akarják büntetni Nagy-Britanniát, amiért kilép az EU-ból, és a rossz megállapodás e szándék érvényesülését jelentené. Hozzátette: vannak olyan brit politikusok is, akik "bármit hajlandók lennének aláírni".



Kijelentette ugyanakkor: teljes mértékben bízik abban, hogy sikerül jó megállapodást kötni az EU-val a kilépési tárgyalásokon.



Theresa May már korábban is jelezte, hogy ha a tárgyalássorozat végén nem sikerül jó egyezséget elérni, akkor jobbnak tartaná azt is, ha nincs megállapodás.



Ezt a véleményét mindazonáltal számos bírálat érte.



A júniusi 8-án esedékes választások kiírása után nem sokkal feloszlatott előző parlament alsóházának Brexit-ügyi bizottsága a múlt hónapban kiadott átfogó jelentésében megállapította: a brit kormány fel sem mérte azokat a gazdasági, jogi és egyéb kockázatokat, amelyek abból erednének, ha a brit EU-tagság megszűnésének feltételeiről folytatandó tárgyalások megállapodás nélkül zárulnának, és nem mutatta ki tételes hatásvizsgálatokkal, hogy "mi lehet még rosszabb a megállapodás elmaradásánál".



A tanulmány kiemelte, hogy egyedül a brit pénzügyi szektor évente 26 milliárd font (9500 milliárd forint) értékben exportálja szolgáltatásait az Európai Unió piacaira, jelenleg akadálytalanul, ám a szektor cégei elveszthetik európai szolgáltatásnyújtási engedélyeiket, ha a brit EU-tagság úgy szűnik meg, hogy nincs megállapodás az EU-val a további kereskedelmi kapcsolatrendszerről.



Theresa May azonban hétfőn, egy walesi választási gyűlésen felszólalva megerősítette: London a kilépési tárgyalásokon átfogó szabadkereskedelmi megállapodásról kíván egyezségre jutni az Európai Unióval, biztosítva a vámmentes kereskedelem folytatódását.



A brit kormányfő a hétfő esti BBC-interjúban kitért a bevándorlás kérdésére is, megerősítve: a kormányzó Konzervatív Párt változatlanul arra törekszik, hogy az évi nettó bevándorlást a 270 ezer főt meghaladó jelenlegi szintről néhány tízezerre csökkentse.



Elismerte, hogy ezt a célt a Konzervatív Párt évekkel ezelőtt, még ellenzékben kitűzte. Theresa May hangsúlyozta ugyanakkor: a brit EU-tagság megszűnésével meglesz a lehetőség arra, hogy London ezt a célt az EU-tagállamokból érkezők esetében is érvényesítse.

MTI