Madrid nem tudja meggátolni a katalán népszavazást

2017. május 23. 00:18

A katalán kormány az utolsó pillanatig vár arra, hogy megállapodjon a spanyol kormánnyal a Katalónia függetlenségéről tervezett népszavazásról, de anélkül is meg fogja tartani - jelentette ki Carles Puigdemont katalán elnök hétfőn Madridban, a témában rendezett konferencián.

A "Népszavazást Katalóniának. Felhívás egy demokratikus megállapodásra" - című rendezvényen a politikus kijelentette: a referendumot követően ismét keresik majd a párbeszédet Spanyolországgal, de akkor már azért, hogy végrehajtsák annak eredményét, az átmenetet az új katalán állam felé, amely továbbra is fenn fogja tartani "testvéri kötelékeit" Spanyolországgal.



Mint mondta, a népszavazás nem Spanyolország likvidálásáról, sem megtagadásáról szól, hanem Katalónia önrendelkezéséről.



"Nem kérjük az államot, hogy mondjon le az elveiről, de ő se kérjen minket, hogy mondjunk le a mieinkről" - fogalmazott a katalán vezető, aki szerint a spanyol kormány nem rendelkezik akkora hatalommal, hogy "meggátoljon ekkora demokráciát".



Carles Puigdemondt megismételte: sosem mondanak le arról, hogy a katalánok dönthessenek politikai jövőjükről, de készek tárgyalni annak részleteiről, például, hogy a népszavazást mikor tartsák, mi legyen a kérdés vagy, hogy milyen feltételekkel rendezzék meg.



Beszédében felhívást intézett a spanyol társadalomhoz és a politikai erőkhöz kérve a támogatásukat ahhoz, hogy megtalálják a politikai válaszokat a Katalóniában megfogalmazott igényekre.



Megjegyezte, hogy félmillióan írták már alá a katalán kormány által kezdeményezett nemzeti paktumot, amellyel ösztönözni akarják a megállapodást a katalán és a spanyol kormány között, hogy egy, a nemzetközi közösség által is elismert referendumot tartsanak. Bölcs lenne nem lebecsülni ezt a valóságot - tette hozzá.



Carles Puigdemont elutasította a spanyol kormány javaslatát, hogy elképzeléseit a spanyol parlament alsóházában ismertesse. Véleménye szerint ez csak "alibi" a megállapodásról szóló politikai akarat hiányának elhomályosítására. Ugyanakkor nehezményezte, hogy ezt a beszédét nem tarthatta meg a spanyol parlament felsőházában, ahogy eredetileg akart. A területi képviselet csak egy szlogen - jegyezte meg.



A konferencián felszólalt Oriol Junquerasatalán alelnök és Raül Romeva külügyi tanácsos (miniszter) is, akik Katalónia politikai, gazdasági, társadalmi helyzetéről beszéltek, érvelve a népszavazás mellett.



Carles Puigdemont a konferenciát megelőzően találkozott Manuela Carmena, madridi polgármesterrel, akit sokan bíráltak, amiért az önkormányzat bérbe adta a városháza épületében található termet erre az eseményre. A katalán elnökkel megbeszélést folytatott Pablo Iglesias, a szociáldemokrata Podemos (Képesek vagyunk rá) főtitkára is Madridban.



A konferencia alatt a belvárosban található épületnél mintegy 50 falangista (a spanyol diktátor, Francisco Franco egykori fasiszta eszmeiségű pártjának hívei) tüntető jelent meg, hogy tiltakozzanak a katalán nacionalista vezetők jelenléte ellen a fővárosban.



A spanyol kormány álláspontja továbbra is az, hogy nem áll módjában tárgyalni a függetlenségi népszavazásról, mivel az ellenkezik a spanyol alkotmányban foglaltakkal.

MTI