Pénzügyi támogatás megvonásával fenyegetik Ankarát

2017. május 23. 08:54

Két amerikai szenátor a pénzügyi támogatás esetleges megvonásával fenyegette meg hétfőn Ankarát, ha Törökország nem bünteti meg a washingtoni török nagykövetség biztonsági embereit a múlt héten elkövetett erőszakért.

Lindsey Graham, dél-karolinai republikánus és Patrick Leahy, vermonti demokrata párti szenátor Törökország washingtoni nagykövetéhez intézett levélben fejtette ki álláspontját.



Az Egyesült Államok külföldi segélyekre fordított költségvetését is ellenőrző két szenátor "a Törökországnak nyújtandó segítséget érintő potenciális következményekkel" fenyegette meg a nagykövetet. Véleményük szerint Ankarának "komolyan kell vennie" az amerikai figyelmeztetést.



A múlt héten Recep Tayyip Erdogan török államfő, miután a Fehér Házban tárgyalásokat folytatott Donald Trump amerikai elnökkel, látogatást tett a török nagykövet rezidenciáján. Az épület előtt a jelenlegi török politika ellen tüntetők jelentek meg, s a török biztonsági emberek - megkerülve a jelenlévő amerikai rendőröket -, összecsaptak a protestálókkal. A történtek óriási felháborodást keltettek Washingtonban. John McCain, republikánus szenátor a török nagykövet kiutasítását követelte, s még a főváros polgármestere is nyilatkozatot adott ki. Az incidens diplomáciai vitát is kirobbantott a két ország között.



Az amerikai külügyminisztérium még a múlt pénteken bekérette a török nagykövetet, hétfőn pedig a török külügyminisztérium kérette be az amerikai nagykövetet. Serdar Kilic, török nagykövet azzal érvelt Washingtonban, hogy a biztonsági erők a tüntetők "provokálására" csak önvédelemből cselekedtek, John Bass, amerikai nagykövet pedig Ankarában azt szögezte le, hogy a török biztonsági személyzet viselkedése "ellentétes volt az Egyesült Államok törvényeivel".



A feszültség nem csillapodik: mintegy harminc demokrata párti törvényhozó is levelet írt hétfőn; Rex Tillerson amerikai külügyminiszterhez fordultak, és azt követelték, hogy a török biztonságiakat "tartóztassák le, fogják perbe és ítéljék börtönbüntetésre". A letartóztatás egyébként nem valószínű, annál is kevésbé, mert az érintett biztonsági emberek többségét már visszarendelték Törökországba.



A demokrata törvényhozók hibáztatták Tillerson külügyminisztert is, mert szerintük nem hallatta eléggé erősen a hangját a törökök erőszakos fellépése ellen.



Heather Nauert, a külügyminisztérium szóvivője hétfőn ismét megerősítette: "az amerikai külügyminisztérium a legmagasabb szinten fejezte ki aggodalmait" a történtek miatt.

MTI