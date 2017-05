Nógrádi: Nem létezik teljes biztonság

2017. május 23. 09:59

Anglia egyik legnagyobb, csaknem félmilliós városában, Manchesterben elkövetett terrorcselekménynek legalább 22 halottja és 59 sérültje van. Az áldozatok többsége fiatal lány. A brit kormány riasztotta az úgynevezett Cobra Bizottságot – hangzott el az M1 Híradóban.

A manchesteri terrortámadásban eddig 22 halottról és csaknem 59 sebesültről lehet tudni. A városi arénában éppen véget ért egy koncert: a tömeg kifelé indult, amikor bomba robbant a jegypénztárnál. Vélhetően szöges bomba robbanhatott, azonban a britek óvatosan fogalmaznak. Amerikában azonban már tényként kezelik azt, hogy öngyilkos merénylet történt.

A Manchester Arena alatt működik az észak-angliai nagyváros egyik főpályaudvara, a Manchester Victoria Station. A támadás miatt ezt is lezárták és leállították hol történt a támadás. Ennek következtében a vasúti közlekedést is leállították. A közlekedési rendőrség is vizsgálódik.

A kedd hajnali manchesteri robbantás vizsgálatába a brit közlekedési rendőrség is bekapcsolódott,

Nem létezik teljes biztonság Nógrádi György szerint

Manchesterben 99 százalékig biztos, hogy merénylet történt – mondta Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő. A britek óvatosan kezelik az ügyet abból a szempontból, hogy nem mondták ki rögtön azt, hogy ez öngyilkos merénylet volt. Ahogy Spanyolországban a választások előtti terrorcselekmények, robbanások nagyban megváltoztatták a közvéleményt, ezáltal a választásokat is, hiszen az a párt nyert a spanyoloknál, akikre korábban nem számítanak. A britek valószínűleg szintén ettől tartanak, így a konzervatívok bejelentették, hogy felfüggesztik a kampányt.

Európa egyetlen állama Nagy-Britannia, amely részt vesz az öt angolszász hatalommal a globális lehallgatásokban, így valószínűleg minden lehetséges eszközt megtalálnak arra, hogy kiderítsenek minden részletet a 19 ember halálával járó terrorcselekményről – tájékoztatott Nógrádi György. A legbrutálisabb az, hogy többnyire tizenéves kislányok voltak a koncerten, tehát ki lehet mondani azt, hogy gyerekeket gyilkoltak meg – hangsúlyozta a szakértő.

Óriási lesz a felháborodás Nagy-Britanniában és a világban

A készültséget lehet fokozni, de évek óta rendkívüli állapot van az országban – mondta a szakértő. Olyan mennyiségű migráns és bevándorló él az országban, hogy ennyi ember figyelése lehetetlen, a beépülés közéjük rendkívül nehéz. Nagyon sokan harcolnak Nagy-Britannia részéről az Iszlám Állam oldalán. A készültséget lehet fokozni, de nem létezik 100%-os teljes biztonság -hangsúlyozta a szakértő.

Sokkal nagyobb baj is történhetett volna

Mint mondta: a merénylők, ha igazán profik lettek volna, akkor sokkal nagyobb pusztítást is lehetett volna, de a hatások így is szörnyűek. Egy nagyváros lebénult, az emberek nem tudnak közlekedni, a Victoria pályaudvarról nem járnak vonatok. Ezzel a merénylettel egy város meghatározott részét lehetetlen helyzetbe hozták, így gyakorlatilag újra megmutatkozott, hogy néhány ezer font kiadásával nagyon sok millió font kárt tud okozni egy terrorista csoport. A védekezés szörnyen nehéz, és ezért Nyugat-Európának közös migrációs politikát kellene folytatnia, azonban ezeknek még a nyomait sem látni.

hirado.hu - M1 Ma reggel