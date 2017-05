Merkel: Németország kiáll Nagy-Britannia mellett

2017. május 23. 11:19

Németország kiáll Nagy-Britannia mellett, és tovább folytatja a küzdelmet a terrorizmus ellen - jelentette ki keddi közleményében Angela Merkel német kancellár.

A politikus kifejezte részvétét a manchesteri robbantás áldozatainak, sebesültjeinek és a hozzátartozóknak, felfoghatatlannak nevezve, hogy valaki egy "vidám popkoncertet" használjon fel arra, hogy "oly sok embernek elvegye az életét, vagy súlyos sérüléseket okozzon neki".



A támadás "csak tovább erősíti határozottságunkat, hogy brit barátainkkal együtt továbbra is fellépjünk mindazok ellen, akik ezeket az emberi életet megvető cselekményeket kitervelik és végrehajtják" - hangsúlyozta Angela Merkel.



"Biztosítom a nagy-britanniai embereket arról, hogy Németország kiáll mellettük" - tette hozzá a kancellár német és angol nyelven kiadott közleményében.

Frank-Walter Steinmeier államfő közleményében azt írta, hogy megrázták a "gyilkos merényletről" szóló hírek. A németek részvéttel gondolnak az áldozatokra, a sebesültekre és mindazokra, akik gyászolják szeretteiket vagy aggódnak értük. "Ezekben a tragikus pillanatokban különösen szoros a brit néphez fűződő kapcsolatunk" - írta a német szövetségi elnök.



Kormányának több tagja is kifejezte részvétét. Sigmar Gabriel külügyminiszter Twitter-üzenetében hangsúlyozta: "gondolatban brit barátainkkal vagyunk". Angol nyelven hozzátette, hogy "United we stand", vagyis "Egységben az erő".



Thomas de Maiziere belügyminiszter közleményében kiemelte, hogy a német hatóságok minden lehetséges segítséget megadnak a brit partnereknek az ügy feltárásához. Hozzátette: "annyira alávaló tett ártatlan gyerekeket és fiatalokat alattomos módon legyilkolni, hogy nem is találni rá szavakat".



Martin Schulz szociáldemokrata (SPD) kancellárjelölt is részvétét nyilvánította az áldozatoknak és hozzátartozóiknak, Twitter-bejegyzésében hangsúlyozva, hogy a robbantás "felfoghatatlan szenvedést" okozott.



A brit rendőrség szerint a hétfő késő este elkövetett robbantás terrortámadás volt, házi készítésű pokolgéppel követte el egy férfi, aki meg is halt a merényletben. Vele együtt 22 ember vesztette életét, és 59-en megsebesültek.



Az eset nyomán Németországban felerősödött a figyelem a következő nagy tömegrendezvény, a szerdán kezdődő Német Evangélikus Egyházi Napok (Deutscher Evangelischer Kirchentag) biztonsági vonatkozásai iránt. A hatóságok szerint a manchesteri támadás miatt nem kell átdolgozni a terveket.



A több helyszínen vasárnapig tartó, várhatóan százezreket megmozgató rendezvénysorozat biztosításában eleve a lehető legnagyobb terrorveszélyből indultak ki, "ennél nagyobb készültség nem is lehetséges" - mondta egy magas beosztású biztonsági tisztségviselő a Der Tagesspiegel című lapnak.

Juncker: együtt harcolunk

Ma együtt gyászolunk, holnap pedig együtt harcolunk azok ellen, akik el akarják pusztítani európai életstílusunkat - jelentette ki Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke kedden, reagálva a 22 halálos áldozatot követelő előző napi manchesteri robbantásra.

Juncker közleményében szomorúságának adott hangot a terrortámadás miatt, és szolidaritását fejezte ki Theresa May brit miniszterelnökkel és a brit néppel. Kijelentette, mélyen megrázta, hogy a terrorizmus ismét félelmet akar gerjeszteni ott, ahol örömnek kell lennie, megosztottságot akar okozni ott, ahol a fiatalok és a családok ünnepelnek. "A gyáva támadások csak tovább erősítik elkötelezettségünket, hogy együtt dolgozzunk az ilyen gyalázatos cselekmények elkövetőinek legyőzésén" - fogalmazott.



Antonio Tajani, az Európai Parlament elnöke Twitter-üzenetében sokkolónak nevezte a manchesteri robbantást. Kijelentette: "Imáink és gondolataink az áldozatokkal, a sérültekkel és azok családjaival vannak".



Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke üzenetében együttérzéséről biztosította a támadás áldozatainak hozzátartozóit.



Dimitrisz Avramopulosz, az Európai Bizottság migrációs politikáért felelős tagja mélységes megdöbbenésének adott hangot a "szörnyű események" miatt. Kijelentette: szorosan nyomon követi a fejleményeket.



Pierre Moscovici, az Európai Bizottság gazdasági és pénzügyi biztosa felháborítónak nevezte a támadást, amelynek főként fiatalok voltak az áldozatai. Üzenetében szolidaritását fejezte ki az áldozatokkal, a családjaikkal és a brit néppel.



Jens Stoltenberg, a NATO főtitkára üzenetében hangsúlyozta: az észak-atlanti szövetség Nagy-Britannia mellett áll a terrorizmus elleni küzdelemben. "Gondolataim a fiatalokkal, a barbár terrortámadás érintettjeivel vannak" - közölte a főtitkár.



Charles Michel belga miniszterelnök támogatásáról biztosította Nagy-Britannia lakosságát, és szolidaritását fejezte ki az áldozatokkal. Jan Jambon belügyminiszter közölte, körlevelet a rendőrségnek, hogy fokozzák a biztonsági intézkedéseket a nagy tömegeket vonzó rendezvényeknek és fesztiváloknak helyt adó helyszíneken.



Hétfő éjjel robbantásos terrortámadást hajtottak végre a Manchester Arena bejárati csarnokában, Ariana Grande amerikai énekesnő teltházas koncertjének végén. A támadást egy férfi követte el pokolgéppel, és ő maga is meghalt. A robbanásnak 22 halálos áldozata van, köztük gyerekek.

A spanyol kormányfő elítélte a támadást

Elítélte a manchesteri terrortámadást és részvétét fejezte ki a halálos áldozatok családtagjai felé Mariano Rajoy spanyol kormányfő kedden Twitter-üzenetében.

A miniszterelnök rövid bejegyzésében mielőbbi felépülést kívánt a robbantás sebesültjeinek.



"Nyomorult tett" - így nevezte a támadást a spanyol külügyminiszter egy hétfő reggeli fórumon, amely egyperces néma főhajtással kezdődött az áldozatok emlékére.



Alfonso Dastis hangsúlyozta: "nem állunk meg", amíg a terroristák börtönbe nem kerülnek.



A külügyminisztérium tudomása szerint az áldozatok között nincs spanyol állampolgár - tette hozzá.



A spanyol királyi ház Twitter-üzenetében azt írta: a jogállam nem adja meg magát a terrorizmusnak. Spanyolország Manchesterrel és az Egyesült Királysággal van - tették hozzá.



Minden spanyol politikai párt vezetője elítélte a manchesteri fedett aréna előcsarnokában, Ariana Grande amerikai énekesnő koncertjének végén elkövetett támadást, amely a brit rendőrség legutóbbi közlése szerint 22 ember életét követelte.

MTI