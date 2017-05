May: a biztonsági szolgálatok tudják, ki az elkövető

2017. május 23. 13:27

Theresa May brit miniszterelnök szerint a biztonsági szolgálatok tudják, hogy ki követte el a hétfő éjszakai öngyilkos merényletet Manchesterben.

May, aki kedden a brit kormány válsághelyzeti tanácskozó testülete, a COBRA értekezletén elnökölt, az ülés után tartott Downing Street-i tájékoztatóján kijelentette: a nyomozás jelenlegi szakaszában még nem fedheti fel az öngyilkos merénylő kilétét.



Hozzátette ugyanakkor: a rendőrség és a biztonsági szolgálatok meggyőződése szerint egyetlen merénylőről van szó, de folyik a vizsgálat annak kiderítésére is, hogy az elkövető egyedül vagy valamely csoport tagjaként cselekedett.



A brit kormányfő közölte: továbbra is a második legmagasabb terrorkészültségi szint érvényes Nagy-Britanniában, de a belső elhárítás - MI5 - kötelékében működő egyesített terrorizmus-elemző központ (JTAC), amelynek hatáskörébe tartozik a javaslattétel a készültségi szint módosítására, folyamatosan tanulmányozza a helyzetet.

MTI