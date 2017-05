May: nem fér kétség ahhoz, hogy terrortámadás történt

2017. május 23. 15:09

Theresa May brit miniszterelnök szerint a biztonsági szolgálatok tudják, hogy ki követte el a hétfő éjszakai öngyilkos merényletet Manchesterben.

May, aki kedden a brit kormány válsághelyzeti tanácskozó testülete, a COBRA értekezletén elnökölt, az ülés után tartott Downing Street-i tájékoztatóján kijelentette: a nyomozás jelenlegi szakaszában még nem fedheti fel a merénylő kilétét.



Hozzátette ugyanakkor: a rendőrség és a biztonsági szolgálatok meggyőződése szerint egyetlen merénylőről van szó, de folyik a vizsgálat annak kiderítésére is, hogy az elkövető egyedül, vagy valamely csoport tagjaként cselekedett.



A brit kormányfő közölte: nem fér kétség ahhoz, hogy terrortámadás történt Manchesterben, olyan "hideg számítással" elkövetett merénylet, amelynek elkövetője a brit társadalom legfiatalabb tagjait vette célba.



A merényletet Ariana Grande amerikai énekesnő teltházas koncertjének végén hajtották végre, a 21 ezer férőhelyes Manchester Arena előcsarnokában, a jegypénztárak közelében, olyan időpontban, amikor ezrek távoztak az előadásról.



A koncert közönségében nagyon sok tizenéves, illetve még fiatalabb gyermek is volt, és a rendőrség tájékoztatása szerint a sebesültek, illetve a halálos áldozatok között is vannak gyerekek. A hatóságok kedd délután közölték, hogy az áldozatok egyike egy nyolcéves kislány.



Theresa May keddi nyilatkozata szerint minden terrorcselekmény ártatlan emberek elleni gyáva támadás, de a manchesteri merénylet különösen kirívó, mivel az elkövető szándékosan védtelen fiatalok és gyerekek ellen követte el a robbantásos akciót.



Elmondta: a merényletnek 22 halálos áldozata van, a sebesültek száma 59, őket nyolc manchesteri kórházban kezelik.



Theresa May szerint a sebesültek közül soknak az állapota válságos.



A brit kormányfő hangsúlyozta: továbbra is a második legmagasabb terrorkészültségi szint érvényes Nagy-Britanniában, de a belső elhárítás - MI5 - kötelékében működő egyesített terrorizmus-elemző központ (Joint Terrorism Analysis Centre, JTAC), amelynek hatáskörébe tartozik a készültségi szint módosítása a rendelkezésére álló hírszerzési adatok alapján, folyamatosan tanulmányozza a helyzetet.



Andrew Parker, az MI5 vezérigazgatója rövid, érdemi részletek nélküli keddi nyilatkozatában közölte, hogy a szolgálat a rendőrséggel együttműködve vizsgálja a merényletet.



II. Erzsébet királynő a Buckingham-palota által kedd délután nyilvánosságra hozott közleményében a legmélyebb részvétét fejezte ki a halálos áldozatok és a sebesültek hozzátartozóinak. A 91 esztendős uralkodó köszönetet mondott a sürgősségi szolgálatoknak a merénylet helyszínén végzett professzionális munkájukért, és nagyrabecsüléséről biztosította Manchester lakosságát azért az emberi, együttérző magatartásért, amelyet "e barbár cselekedet után" tanúsított.



A merénylet után manchesteriek ezrei ajánlottak fel szállást, ételt és gondoskodást azoknak, akik a leállított közlekedési hálózat miatt nem tudtak hazautazni.



A Manchester Arena alatt működik az észak-angliai nagyváros egyik főpályaudvara, a Manchester Victoria Station. A robbantás után a pályaudvaron leállt a vasúti közlekedés, és a hatósági tájékoztatás szerint kedden valószínűleg nem is indul újra.



Emellett a koncertcsarnok széles körzete is teljes rendőrségi zárlat alatt van, és ez az észak-angliai nagyváros tömegközlekedésében is fennakadásokat okoz.

MTI