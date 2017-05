Meghalt Roger Moore

2017. május 23. 15:59

A sztár rokonai Twitteren jelentették be halálát.

Elhunyt Sir Roger Moore, a Bond-filmek legendás sztrája, miután szervezete feladta a küzdelmet a rákkal szemben.

A család azt írta: “Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett atyánk, Sir Roger Moore ma elhunyt. Mindannyian le vagyunk sújtva.”

Sir Roger Moore-tól családi körben vesznek végső búcsút, Monacóban – írta a BBC.

München, 2010. január 27. Sir Roger Moore brit színész megköszöni az életműdíjat, amelyet a Német Szórakoztatóipari Díjak (DIVA) 20. kiosztóján vett át Münchenben 2010. január 26-án. (MTI/EPA/Andreas Gebert) München, 2010. január 27. Sir Roger Moore brit színész megköszöni az életműdíjat, amelyet a Német Szórakoztatóipari Díjak (DIVA) 20. kiosztóján vett át Münchenben 2010. január 26-án. (MTI/EPA/Andreas Gebert)



Volt portás, grafikus és modell

Sir Roger Moore, a hetvenes évek James Bondja, az Angyal című tévésorozat főszereplője, Tony Curtis mellett az egyik Minden lében (két) kanál 1927. október 24-én született. Iskoláit 15 évesen abbahagyta, ezután volt portás, grafikus, trükkfilmrajzoló és modell. A sudár, jóképű, kékszemű Moore végül színészként futott be, a londoni Royal Academy of Dramatic Art színész-szakán szerzett diplomát.

1953-ban Hollywoodba költözött, de ekkor még nem sok babér termett számára. Hazatért hát Angliába, ahol tévésorozatokat forgatott (nálunk is népszerű volt az Ivanhoe). A világhírt Simon Templar szerepe hozta meg számára, az Angyal kalandjait 1963-67 között száznál is több részben, közel száz országban kísérték nézők milliói feszült figyelemmel. (A már veterán színész 1997-ben az Angyal filmváltozatában is feltűnt – pontosabban csak a hangja, a főszereplő Val Kilmer autórádiójában.) Ezután Tony Curtis oldalán játszott a Minden lében két kanál című, Európában elsöprő sikert arató – ám Amerikában csendesen megbukó – sorozatban.

Roger Moore neve legjobban James Bondként ismert. Őfelsége 007-es ügynökének szerepét Sean Connerytől vette át, de ez nem nyomasztotta, sőt úgy vélte, fogsorának fehérsége terén túl is szárnyalta elődjét. 1973 és 1985 között hét Bond-film készült vele (Élni és halni hagyni, Az aranypisztolyos férfi, A kém, aki szeretett engem, Holdkelte, Szigorúan bizalmas, Polipka, Halálvágta), debütálásakor 45 évesen és búcsúzásakor 57 évesen is ő volt a legidősebb Bond. Ennek ellenére dublőrök nélkül forgatott, bár a különösen veszélyes jeleneteket csak nyugtatóval vészelte át.

A későbbiekben váltakozó színvonalú filmeket forgatott, az 1996-os A kalandorban Jean-Claude Van Damme oldalán, a következő évben a Spice Girls együttessel forgatott – e szerepért jelölték a legrosszabb színésznek járó Arany Málna díjra. Oscar-díj közelébe 1973-ban jutott: neki kellett volna átadnia Marlon Brandónak a Keresztapáért kiérdemelt szobrocskát, de Brando még a gálára sem ment el. A legenda szerint a zűrzavarban Moore hazavitte a díjat, amelyet csak később juttatott vissza a filmakadémiának.

1991-től az UNICEF jószolgálati nagykövete, e minőségében kétszer is járt Budapesten, ő volt az első magyarországi UNICEF-bál díszvendége.

A brit színész 2002 óta él negyedik feleségével Monacóban és Svájcban. A brit királynő 2003-ban lovaggá ütötte, így azóta kijár neki a Sir megszólítás. Moore azt állítja, a ceremónia során csak amiatt aggódott, hogy féltérdről ismét talpra tudjon állni az uralkodó előtt. A színész szabadidejében a Manchester United labdarúgócsapatának és Sir Elton John zenéjének lelkes rajongója.

hirado.hu/The Sun/BBC