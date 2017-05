May: Nem engedjük, hogy a terrorizmus győzedelmeskedjen

Borzasztó támadás volt a Manchesterben történt terrorcselekmény, különösen annak tekintetében, hogy az áldozatok gyerekek voltak. Ez a legaljasabb cselekmény, amit ember elkövethet - húzta alá Theresa May brit miniszterelnök Manchesterben.

A brit miniszterelnök együttérzését fejezte ki az érintettek családjaival.

A legfiatalabb áldozat egy 8 éves kislány - közölte Theresa May, aki a terrortámadást barbár cselekménynek nevezte.

Elmondta azt is, hogy a rendőrség más hatóságokat is bevonva folytatja a nyomozást. Hozzátette: szolgálaton kívüli rendőrök is felajánlották segítségüket.

“Ez az igazi brit szellem és ez fog győzedelmeskedni” – szögezte le May.

Arra az újságírói kérdésre, hogy a nyári szabadtéri fesztiválok esetében a rendőrség milyen lépéseket tervez, May azt mondta: a hatóságok maximálisan igyekeznek biztosítani ezeket az eseményeket.

Theresa may ismételten aláhúzta: nem engedik, hogy a terroristák győzzenek.