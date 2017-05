Brüsszel az őshonos kisebbségekkel is foglalkozhatna

2017. május 23. 21:22

A Minority SafePack jó lehetőség arra, hogy tükröt tartsunk Brüsszel elé, hogy ne csak a bevándorlókkal foglalkozzon, hanem az őshonos kisebbségekkel is - jelentette ki Szili Katalin miniszterelnöki megbízott kedden a felvidéki Bősön, ahol részt vett a Magyar Közösség Pártja (MKP) önkormányzati és közigazgatási tanácsának ülésén.

Szili Katalin miniszterelnöki megbízottként először találkozott a felvidéki magyar párt tavaly megválasztott új vezetésével. Tájékozódott arról, mennyire fér hozzá a helyi magyarság az oktatáshoz és a kultúrához, miként halad a felkészülés a Szlovákiában ősszel sorra kerülő megyei választásokra, érdeklődött a múlt héten bejelentett Minority SafePack európai polgári kezdeményezés támogatására indított aláírásgyűjtésről.



A Felvidéken jelenleg az aláírásgyűjtés előkészítése és a szlovák belügyminisztériummal ezzel összefüggésben folytatott egyeztetés zajlik, maga az aláírásgyűjtés ennek lezárulta után, várhatóan még a nyáron megindulhat - mondta az MTI kérdésére Őry Péter, az MKP Országos Tanácsának elnöke a felvidéki magyar párt önkormányzati és közigazgatási tanácsának ülése után tartott sajtótájékoztatón.



A belügyminisztériummal folytatott egyeztetéssel kapcsolatban rámutatott: a tárcának még azt is pontosítania kell, hogy milyen nyelven folyhat az aláírásgyűjtés.



Hozzátette: az aláírásgyűjtést felvilágosító kampány előzi majd meg, s annak külön megbízottja is lesz, személyét, illetve az összegyűjteni kívánt aláírások számát pedig a későbbiekben hozzák majd nyilvánosságra.



A sajtótájékoztatón Szili Katalin a kisebbségvédelmi csomag támogatására indított aláírásgyűjtésről azt mondta: lehetőséget ad arra, hogy megváltoztassa azt a hozzáállást, amelyet az EU brüsszeli vezetése részéről az őshonos európai kisebbségeket érintően tapasztalni lehet.



"Ez jó lehetőséget biztosít arra, hogy tükröt tartsunk Brüsszel elé: ne csak a bevándorlókkal foglalkozzon - akik az európai lakosság 5 százalékát teszik ki -, hanem a 10 százalékot kitevő őshonos kisebbséggel is" - fogalmazott Szili Katalin.



A miniszterelnöki megbízott és az MKP politikusai között zajlott egyeztetésen szó esett a felvidéki magyar párt 2014-ben bemutatott önkormányzatisági koncepciójáról. A koncepciót - amely egyes elképzeléseiben az 50 százalék feletti magyar lakosságú régiókat, kulturális önkormányzatiság megteremtése terén pedig a szórványvidéket érinti - Őry Péter jó kiindulási pontnak nevezte. Rámutatott: lényeges feladat lesz azoknak a tévképzeteknek az eloszlatása, amelyek a hasonló elképzelésekről még mindig élnek a lakosság egyes csoportjaiban.



Hasonlóképpen vélekedett Szili Katalin is, aki azt mondta: láthatóvá és egyértelművé kell tenni, hogy senki nem kíván elvenni senkitől semmit, az elképzelések csupán az adott régió felvirágoztatásáról szólnak európai kereteken belül.



Az MTI kérdésére, miszerint változott-e az elmúlt néhány évben a külhoni magyarság által lakott régiókban az önkormányzatiság elfogadtathatósága, Szili Katalin azt mondta: szerinte vannak pozitív előrelépések. A Vajdaság példáját hozta fel, ahol például már elfogadták a helyi magyarságot érintő, kötelező hivatali részarányos foglalkoztatást előíró szabályozást.

MTI