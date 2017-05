A konzervatívok profitálhatnak is a merényletből

2017. május 24. 09:09

A brit konzervatívok a parlamenti választás kampányában profitálhatnak is a manchesteri merényletből, illetve a merénylet miatt megerősödő bevándorlásellenességből - mondta a Századvég Alapítvány elemzője az M1 aktuális csatorna szerda reggeli műsorában.

Kiss István kifejtette: úgy látja, a merénylet miatt felmerülő bevándorlásellenesség a Konzervatív Pártot szolgálhatja, amely a kampányban ígéretet tett arra, hogy csökkenti a bevándorlás mértékét.



A szakértő felvetette: ugyanakkor a merénylet árthat is a jelenleg kormányzó konzervatívoknak a kampányban, Theresa May miniszterelnök ugyanis korábban belügyminiszter volt és az volt az imidzse, hogy rendet tesz az országban. Ugyanakkor a közelmúltban ez már a második jelentősebb terrortámadás volt. Hozzátette: ha a merényletek hatására az emberek úgy ítélik meg, mégsincs akkora biztonság az országban, akkor az árthat is a Konzervatív Pártnak a kampányban.



A Manchester Arena rendezvényközpontban hétfő éjjel történt robbantásos merényletben 22-en meghaltak, 59-en megsérültek. A halálos áldozatok és a sérültek között is sok a gyerek és a tizenéves fiatal. A merénylet után az összes nagy párt felfüggesztette a június 8-ai parlamenti választás kampányát.

MTI - M1