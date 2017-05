Tart még a nyomozás az ún. kamupártok ügyében

2017. május 24. 10:58

A 2014-es országgyűlési választás kampánytámogatásainak szabálytalan felhasználása miatt jelenleg is több ügyben folyik nyomozás - közölte Ibolya Tibor fővárosi főügyész szerdán az MTI-vel.

A főügyész emlékeztetett arra, hogy a 2014-es országgyűlési választásban nyújtott kampánytámogatások szabálytalan felhasználásának gyanúja miatt a Fővárosi Főügyészség illetékességi területén hat pártot érintően indult nyomozás az Állami Számvevőszék jelzése alapján.



Ezek közül több ügyben most is folyamatban van az eljárás költségvetési csalás miatt - tette hozzá.



Két ügyben a Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV) Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatósága nyomoz, a nyomozások felügyeletét a Fővárosi Főügyészség, illetve a Budapesti IX. kerületi ügyészség látja el. Két ügyet pedig áttettek a NAV területileg illetékes igazgatóságaihoz.



A főügyész jelezte: az ötödik párt ügyében bűncselekmény elkövetése nem volt megállapítható, ezért azt a nyomozást a NAV megszüntette.



A hatodik párt ügyében indult nyomozás a párttal szerződő egyik céggel szemben folytatódott költségvetési csalás miatt, miután adat merült fel arra, hogy a párt jogszerű kifizetései révén keletkezett bevételei után a cég nem teljesítette adófizetési kötelezettségét. A cég ügyvezetője ellen az illetékes kerületi ügyészség vádat emelt, a bíróság nem jogerősen 180 óra közérdekű munka büntetésre ítélte a vádlottat - tette hozzá.



Ibolya Tibor kitért arra is, hogy a 2014. évi országgyűlési választásokkal összefüggésben számvevőszéki ellenőrzéssel kapcsolatos kötelezettségek megszegése miatt is indult nyomozás egy pártot érintően. A Budapesti Rendőr-főkapitányság két gyanúsítottat hallgatott ki, és az ügy vád-előkészítési szakban van a Budapesti V. és XIII. kerületi ügyészségen.



A Népszava szerdai számában a Zala megyei Főügyészség tájékoztatására hivatkozva azt írta, bűncselekmény hiányában megszüntették a költségvetési csalás miatt indult nyomozást a zalaegerszegi székhelyű Új Magyarország Párt (ÚMP) ügyében.



Az ÁSZ jogszabályi előírás alapján, a választást követő egy éven belül ellenőrizte a választásra fordított állami és más pénzeszközök felhasználását. Az ellenőrzésről készített jelentést 2015. március 31-én mutatták be. Az ÁSZ akkor tudatta: nyolc, az országgyűlési választáson listát állító, de képviselethez végül nem jutó párt sértette meg az áfatörvényt és a számviteli törvényt a kampánypénzek elköltésénél.

