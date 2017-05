A Momentum bevallotta

2017. május 24. 11:13

A Momentum bevallotta, hogy tényleg milliós összegeket tehettek el a Momentum vezetői még HÖK-ösként. Orosz Anna tegnap azt is elmondta, hogy a nevek stimmelnek, az összegek stimmelnek, ezért nem is perlik be az Origót.

Az Origo korábban arról számolt be, hogy a Momentum tagjai egyetemi tanulmányaik alatt komoly pénzeket tehettek zsebre a Hallgató Önkormányzatokban. A cikk egyébként a Soros György által fenntartott Átlátszó összesítésén alapult. Nem sokkal az Origo cikkének megjelenése után a Momentum elnöke, Fekete-Győr András berontott az Origo szerkesztőségébe és ott felelősségre próbálta vonni az Origo újságíróját, aki a cikket írta. Az eset nagy port kavart, mert a rendszerváltás óta nem történt olyan, hogy egy politikai párt bármely tagja ilyen támadást intézzen a sajtószabadság ellen, és újságírókat vegzáljon.

A Momentum azonban azóta is próbálja védeni a védhetetlent. Tegnap épp Orosz Annán, a Momentum elnökségi tagján volt a sor, aki az ATV Egyenes beszéd című műsorában próbálta magukat kimosdani. Ez láthatóan nem megy, viszont beismerte, hogy az Origo cikkében minden tényadat stimmel.

Mészáros Antónia: Az egy nemtelen támadás, amikor az Origo levezeti, hogy különböző Momentum-vezetők korábban a Hallgatói Önkormányzatok kötelékében milyen pénzeket, egyébként általában millió fölötti összegeket tettek zsebre?

Orosz Anna: Én azt gondolom, hogy abszolút, itt az történt, hogy vannak momentumosok, akik amikor egyetemre jártak, akkor részt vettek a Hallgatói Önkormányzatok tevékenységében, amiben én egyébként semmi kivetnivalót nem látok. Az, hogy milliókat kerestek, az egyszerűen a tények egy ferdítése, itt nagyjából havi harminc-negyven-ötvenezer forintos ösztöndíjakról beszélünk. (…)

Mészáros Antónia: Tehát ez az összesen 16 millió forint, ami néhány emberhez kötődik, ez 30-40 ezer forintokból jött össze.

Orosz Anna: Így van...

Mészáros Antónia: Egy-egy ember neve mellett is egy-két milliós összegek szerepelnek, akkor az összeg nem stimmel vagy olyan sokáig járt az illető egyetemre, hogy így a havi harmincezrekből egy idő után kijött ez?

Orosz Anna: Hát, két-három évig voltak HÖK-tagok, és a harminc-negyven ezer forint az a nettó összeg, az egymillió az meg egy ferdítés és valószínűleg a bruttó összeg.

(…)

Mészáros Antónia: ...itt tulajdonképpen nem a tények nem stimmelnek, hanem a körítés, tehát a beállítása mindezeknek? Ezért nem perelnek, mert az összegek egyébként stimmelnek, meg a pozíciók stimmelnek, csak az, ahogy tálalja mindezt az Origo, az az, amit sértőnek éreznek?

Orosz Anna: Hát, leginkább azért nem perelünk, mert mi egy önkéntesen működő politikai szervezet vagyunk, ahol rengeteg ember munka mellett, tanulás mellett végzi a munkáját a Momentumban, és hogyha az Origo minden egyes lejáratócikke kapcsán pert indítanánk, akkor gyakorlatilag csak ezzel foglalkoznánk, holott nekünk nem ez a dolgunk.

Úgy tűnik, hogy a Momentum azért rontott rá az Origóra, mert nem tud perelni. Mivel az Origo az igazat írta.

spiler.blog.hu