Kitiltanák a fürdőzőket a székelyföldi Szent Anna-tóból

2017. május 24. 14:46

Kitiltanák a fürdőzőket a székelyföldi Szent Anna-tóból a Natura 2000-es környezetvédelmi terület megóvásában érdekelt szervezetek.

A környezetvédelmi terület népszerűsítésére, és megóvására alapított Pro Szent Anna Egyesület vezetője, Dósa Elek Levente az MTI-nek elmondta: nem tesznek jót a tó vizének a nyári idényben fürdőző turisták, akik révén jelentős mennyiségű naptej és testápoló szer kerül a vízbe. A civil aktivista a tó vizének a szervesanyag-tartalmát is aggasztónak találta, amely szerinte a turisták ürülékéből származik. A vulkanikus tó tulajdonképpen a vulkánkráterbe lehulló esővizet tárolja, sem forrása, sem lefolyása nincsen, ezért vize csekély mértékben képes az öntisztulásra.



Dósa Elek Levente arra is figyelmeztetett, hogy a strandoló turisták miatt gyorsult fel a tó hordalékkal való feltöltődése is. A kráter erdő borította belső falairól becsurgó esővizet ugyanis a parton levő gyepes terület szűrte meg. Ezen a területen azonban a strandidényben kiszárad a fű, és nem tudja már ellátni a szűrő feladatát.



Dósa Elek Levente elmondta: a Szent Anna-tó környékének a fejlesztésében a horvátországi Plitvicei-tavakat tekintik mintának. Olyan látványosságként szeretnék megőrizni, amelyet látogatnak, de nem veszélyeztetnek a turisták.



A fürdőzés kitiltása abban a tervben is szerepel, amelyet a Natura 2000-es környezetvédelmi terület gondnoka, az Ecos Club kft. nyújtott be tavaly a román környezetvédelmi minisztériumhoz. A társaság vezetője, Kerezsy László az MTI-nek elmondta: a terv a minisztérium jóváhagyásával válik hatályossá. A cégvezető ugyanakkor úgy vélte, hogy nincs ok "vészharangok kongatására". Szerinte nem a tiltás, hanem a látogatók nevelése vezethet eredményre. Megjegyezte, hogy 1990-ig autót is mostak a tóban, mára már lényegesen környezettudatosabb a látogatók zöme.



Úgy vélte ugyanakkor, hogy olyan megoldásokat kell találni, amelyek a környezetvédelmi szempontoknak és a turisták igényeinek is megfelelnek. Példaként említette, hogy amikor betiltották a tűzgyújtást a tóparton, egyes turisták az erdőben gyújtottak tüzet, hogy megsüssék a pecsenyéjüket, ezzel pedig még jobban veszélyeztették a tó környezetét. Ezért a terület gondnokaiként bölcsebbnek látták engedélyezni, hogy a turisták az általuk kihelyezett fém tűzhelyekben gyújtsanak tüzet.



Kerezsi László a majdani fürdési tilalom betartatását is problémásnak látta. Elmondta: a környezetvédelmi terület gondnokaiként nem jogosultak arra, hogy a szabályokat megszegő turistákat igazoltassák vagy megbírságolják.



A Szent Anna-tó és a szomszédságában levő Mohos tőzegláp a Lázárfalvi Közbirtokosság tulajdonában levő területen fekszik. A Pro Szent Anna Egyesület a tulajdonos szempontjait jeleníti meg. A terület gondnokságát a lázárfalvi Ecos Club Kft. látja el a román környezetvédelmi tárcával kötött szerződés alapján.

MTI