Az olaszokkal az oldalán küzd Trump a terrorizmus ellen

A terrorizmus elleni fellépés, valamint a G7-csúcstalálkozó is szerepelt Donald Trump amerikai elnök római találkozóin, amelyeket Sergio Mattarella olasz államfővel és Paolo Gentiloni olasz miniszterelnökkel folytatott. Trump ezután Brüsszelbe utazott tovább.

Az olasz elnöki palota közleménye szerint Sergio Mattarella és Donald Trump találkozóján többek között Angelino Alfano olasz külügyminiszter és amerikai kollégája, Rex Tillerson is részt vett. Paolo Gentiloni kormányfőt Trump az amerikai nagykövetség rezidenciáján, a Taverna-villában fogadta. Olasz források szerint egyórás megbeszélésük témái között szerepelt a terrorizmus elleni fellépés, és szót ejtettek a hétfő éjjeli manchesteri merényletről is. Kitértek a világ legfejlettebb államainak vezetőit tömörítő G7 csoport szombaton kezdődő kétnapos csúcstalálkozójára, valamint környezetvédelmi és kereskedelmi kérdésekre is.

Donald Trump az olasz kormányfőnek beszámolt arról, hogy Ferenc pápa magánkihallgatáson fogadta. Hangsúlyozta, hogy “fantasztikus találkozó volt, nagy személyiség” Ferenc pápa. Az amerikai elnök vatikáni és római látogatása 19 órás volt. Felesége, Melania Trump az olasz fővárosban egy gyermekkórházat keresett fel, amelyet a Vatikán működtet, lánya, Ivanka Trump pedig a Szent Egyed közösség római székhelyén az emberkereskedelemről rendezett konferencián vett részt.

A sajtó figyelmét nem kerülte el, hogy Rómába érkezésekor Melania Trump ismételten nem volt hajlandó Donald Trumppal kézen fogva mutatkozni.