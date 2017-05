„Menthetetlen” volt a manchesteri robbantó

Salman Abedi képtelen volt megszokni európai életét - mesélte a manchesteri robbantóról az ENSZ radikalizáció ellen küzdő részlegének a munkatársa, aki jelenleg a Manchesteri Egyetemen dolgozik. Elmondása szerint Abedinak megromlott a kapcsolata a szüleivel, és már családja sem tudta megmenteni az Iszlám Állam befolyásától.

Salman Abedi Nagy-Britannia legvéresebb terrortámadását hajtotta végre 2005 óta hétfő esti öngyilkos merényletével, de a szerdai hírközlések során egyre több részlet derül ki a fiatal férfi múltjáról, szüleiről, radikalizálódásáról és utazásairól.

Szüleivel sem jött ki, egyre vallásosabb lett

Az ENSZ-nek dolgozó Hamid El-Sayed manchesteri oktató a BBC-vel osztotta meg a fiú nehézségeit:

“Nagyon rosszul teljesített az egyetemen, végül be sem fejezte. A szülei többször is megpróbálták visszahívni Líbiába, mert látták, hogy a fiuk nem tud beilleszkedni, nem tud igazodni az európai életmódhoz”- mesélte a szakember.

A BBC Abedi egyik csoporttársát is megtalálta, aki elárulta, hogy merénylő nagyon “vicces fiú” volt, de könnyen dühbe gurult, és a legkisebb dolgok miatt teljesen kikelt magából. A csoporttárs nem árulta el a nevét, de azt megosztotta a hírportállal, hogy Abedi gyakran sok időre eltűnt. Nem tudták, hogy elutazott-e külföldre vagy csak valahol szórakozott. Azt viszont leszögezte, hogy “rossz körökben mozgott”, és könnyen átverték az emberek. Mielőtt 2011-ben, két év után otthagyta volna az egyetemet, Abedi egyre vallásosabb lett, csoporttársai szerint ezért szakította meg velük a kapcsolatot.

Szülei állítólag elkobozták az útlevelét

Nemrég hagyta abba az egyetemet, elment Szíriába, az Iszlám Állam fennhatóságába tartozó területekre. Líbiába is átutazott, ahol meglátogatta Nagy-Britanniából visszatért szüleit, de állítólag őket is becsapta – írja szerdai cikkében a New York Times is.

Salman Abedi egyik manchesteri barátja azt mesélte a lapnak, hogy a fiatal szülei nagyon aggódtak a fiuk miatt. Ők több évtized után költöztek vissza Líbiába, és állítólag ott hallottak gyermekük radikalizálódásáról. Úgy tudni, hogy a szülők elkobozták az útlevelét, de a fiú azt hazudta, hogy Mekkába akar látogatni, ezért visszaadták neki a dokumentumokat. De Salman Abedi nem Szaúd-Arábiába váltott jegyet a reptéren, hanem visszarepült Manchesterbe, ahol felrobbantotta magát.

A BBC szerdán bizalmas forrásokra hivatkozva azt írta, hogy a fiút valószínűleg “csempészként” használták fel, és egy más által készített bombát detonált a koncert végén.