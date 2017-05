Trump: együtt megnyerjük a terrorizmus elleni harcot

2017. május 24. 21:27

Borzalmas helyzetben vagyunk, de együttes erővel meg fogjuk nyerni a terrorizmus elleni harcot - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök a Charles Michel belga kormányfővel folytatott tárgyalásán szerda este Brüsszelben.

Donald Trump nem sokkal korábban érkezett meg Brüsszelbe, és a repülőtérről egyenesen a királyi palotába ment, ahol Fülöp belga király és Matild királyné rövid fogadási ünnepsége után egyeztetést kezdett Michellel, akivel - mint az elnök közölte - "különféle problémákat" vitattak meg, elsősorban a terrorizmus kérdését.



Trump elmondta: mikor olyan tragikus eseményeknek vagyunk szemtanúi, mint az e heti manchesteri robbantás, akkor tudatosul, milyen fontos is megnyerni a harcot a terroristák ellen. "Keményen küzdünk és győzni fogunk, 100 százalék" - tette hozzá.



Charles Michel arról számolt be az ülés után, hogy "fontos és érzékeny" témák kerültek szóba a "szívélyes, tiszteletteljes és rendkívül közvetlen" találkozón, amely "tabuk nélkül, a diplomáciai nyelvezet mellőzésével" zajlott.



Kijelentette, a terrorizmus elleni harc mellett a gazdasági kapcsolatok, a szabadkereskedelem, a multilateralizmus, az Európai Unió, a párizsi klímaegyezmény és a védelempolitikai tehermegosztás kérdéseiről egyeztettek a tervezettnél hosszabban.



Amerikai részről Rex Tillerson külügyminiszter és Herbert McMaster nemzetbiztonsági főtanácsadó vett még részt a tanácskozáson, a belga miniszterelnököt pedig Didier Reynders külügy- és Steven Vandeput védelmi miniszter kísérte el.



Matild királyné eközben bemutatta Melania Trumpnak, az amerikai first lady-nek az eltűnt és szexuálisan bántalmazott gyermekek támogatására alakult, Child Focus nevű belga szervezet tevékenységét.



A helyszínen magas fokú volt a biztonsági készültség, a királyi palota körül kordonokat emeltek, a levegőben helikopterek köröztek.



Kora este tüntetés kezdődött az amerikai elnök ellen. A "Nem látjuk szívesen Trumpot" elnevezésű demonstráción a rendőrségi becslések szerint körülbelül hatezren vettek részt. A felvonulók közül legtöbben Trump "rasszista és szexista ideológiáját", illetve az elnök klímapolitikáját sérelmezték. Sokan háború-, fasizmus- és NATO-ellenes jelszavakat skandáltak.



Az elnököt és kíséretét szállító repülőgép, az Air Force One 16 óra 15 perckor szállt le a Brüsszeltől nem messze lévő Melsbroek légi támaszponton.



A belga fővárosban számos metróállomást lezártak csütörtök délutánig, illetve korlátozták az autók, a villamosok és a buszok közlekedését.



Donald Trump a NATO-tagországok állam- és kormányfőinek csütörtöki csúcstalálkozójára érkezett Brüsszelbe, előtte azonban az uniós vezetőkkel is találkozni fog.

MTI