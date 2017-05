Egy kormányzó megvétózta a marihuána legalizálását

2017. május 25. 08:59

Megvétózta szerdán az Egyesült Államokban Vermont állam kormányzója azt a javaslatot, amely legalizálta volna a marihuána forgalmazását.

Phil Scott kormányzó azonban nem végleg utasította el e kábítószer legalizálását, csak arra kérte az állam törvényhozóit, hogy javítsanak a törvénytervezet egyes rendelkezésein. A republikánus politikus közölte: elvileg nem ellenzi a drog legalizálását, de ragaszkodik egyes előírásokhoz.



Az állam demokrata párti többségű képviselőháza és szenátusa által egyaránt megszavazott törvény megszüntetné a kis mennyiségű marihuána birtoklásának büntetését, és szabályozná a forgalmazást is. A kormányzó viszont ragaszkodik ahhoz, hogy a törvény egyértelműen leszögezze: nem változtatnak azokon az érvényben lévő szankciókon, amelyekkel azokat sújtják, akik kiskorúaknak vagy iskolák környékén adnak el marihuánát. Büntetendő maradna a kiskorúak, tehát a 21 éven aluliak előtti és a vezetés közbeni marihuánafogyasztás is.



"Ha a törvényhozók beleegyeznek az általam javasoltakba, akkor előreléphetünk e vitában" - fogalmazott sajtótájékoztatóján Scott kormányzó. Hangsúlyozta azt is, hogy mindenekelőtt a közösségek és főleg a gyermekek egészségét tartja szem előtt, valamint biztosítani akarja a közbiztonságot is.



Az Egyesült Államokban nyolc államban és a szövetségi fővárosban, Washingtonban már legális a marihuána fogyasztása. Mindenütt népszavazáson döntöttek erről. Maine és Vermont államban pedig most tárgyalnak róla a helyi törvényhozásban, s ha Vermontban sikerül kimunkálni a kormányzó által kért passzusokat, akkor ez lesz az első állam, ahol nem referendum, hanem törvényhozás szentesíti a legalizálást.

