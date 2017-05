Fazekas: klímaváltozás - takarékos vízgazdálkodás kell

2017. május 25. 10:49

A klímaváltozás próbára teszi az európai mezőgazdaságot, ezért korszerű, takarékos vízgazdálkodásra, vízfelhasználásra van szükség, illetve szárazságtűrő növények nemesítésére és elterjesztésére - mondta a földművelésügyi miniszter csütörtökön az M1 aktuális csatornán.

Fazekas Sándor elmondta, az uniós közös agrárpolitikánál is figyelembe kell venni, hogy a mezőgazdaság és az élelmiszeripar nagy vízigényű tevékenység, például egy liter tej előállításához 10 hektoliter víz kell, egy kiló kenyérhez pedig 18 hektoliter. Ezért a vízzel való gazdálkodás versenyképességi kérdés is - tette hozzá.



A miniszter szerint fontos az is, hogy Magyarország következetesen GMO-ellenes álláspontot képviseli a növénytermesztésben, illetve a hagyományos és a természetben megtalálható fajták nemesítése mellett száll síkra. Úgy vélte, Magyarország ezen a területen jól áll, a tárca létrehozta a megfelelő kutatóintézeti hátteret azért, hogy például szárazságtűrő növényeket nemesítsenek.



A kettős minőségű élelmiszerekkel kapcsolatban a Fazekas Sándor elmondta: újabb vizsgálatot rendelt el 30-35 termékre. Például jégkrémeket, söröket, szószokat vizsgálnak majd, a cél az, hogy a magyar élelmiszerpiacon rend legyen, és a magyarok ugyanazt a minőséget kapják mint a nyugat-európai országokban élők - emelte ki a miniszter.

MTI - M1