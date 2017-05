Hölgyek - a kormány szűken értelmezi a család fogalmát

2017. május 25. 11:13

Ellenzéki pártok szerint a kormány nagyon szűken értelmezi a család fogalmát, és így a támogatások sem jutnak el mindenkihez. Szél Bernadett, az LMP társelnök-frakcióvezetője, valamint két független országgyűlési képviselő, Szelényi Zsuzsanna (Együtt) és Demeter Márta a Családok budapesti világtalálkozója előtt tartott sajtótájékoztatót csütörtökön.

Szél Bernadett arról beszélt, hogy az LMP egy sikeres családpolitika megvalósításában érdekelt, ezzel szemben a kormány nem veszi figyelembe a valóságot, és ideológiai nevelést próbál folytatni. Arra hívta fel a figyelmet, hogy a családkonferencia a hagyományos családmodell mellett tette le a voksát, miközben a családoknak mindössze 39 százaléka tartozik ebbe a körbe Magyarországon, így gyakorlatilag kisebbségben vannak.



Egy ilyen helyzetben a kormány nem hagyhatja sorsára a többieket, hanem arra kellene koncentrálnia, hogy minden család megkapja a szükséges segítséget - mondta. Az egyszülős családok vannak különösen kemény helyzetben, miközben minden ötödik család ilyen. A családi pótlék differenciált emelésére is szükség lenne, mert ez az a támogatás, amely mindenkit elér, és végső helyzetben is segítséget jelent - emelte ki.



Szelényi Zsuzsanna (Együtt) azt mondta, az "alapvetően rendben van", hogy a kormány családbarát konferenciát szervez. Baj azonban, hogy szűken értelmezi a család fogalmát, és nagyon ideologikusan közelíti meg a kérdést - tette hozzá. A kormány nem gondolkodik jól a családokról, és a nőket nem tekinti a társadalom megfelelő alkotórészének - mondta. Véleménye szerint a kormánynak több teendője is lenne, így például be kellene vezetnie a gyest az apáknak is, szembe kellene néznie a családon belüli erőszak kérdésével, és Magyarországnak ratifikálnia kellene az isztambuli egyezményt.



Demeter Márta független országgyűlési képviselő is az isztambuli egyezmény ratifikációját sürgette, és arról beszélt, hogy a családkongresszus a kormány "ókonzervatív" családszemléletét tükrözi, ellentétes irányban halad az európai trenddel, egy periférikus, fundamentalista megközelítést erőltet a társadalomra. A valóság bőven meghaladta ezt a megközelítést - jelentette ki. Olyan kiszámítható társadalompolitikára van szükség Magyarországon, amely figyelembe veszi a világ változásait, amely alapján a szociális biztonság megteremtésével az állam megkülönböztetés nélkül segíti a családokat - mondta.

Szél Bernadett, az LMP társelnök-frakcióvezetője és Szelényi Zsuzsa független országgyűlési képviselő, az Együtt politikusa sajtótájékoztatót tart a Családok budapesti világtalálkozója előtt a Budapest Kongresszusi Központnál 2017. május 25-én. A családi értékek mellett kiálló négynapos nemzetközi rendezvénysorozat megnyitóját a kongresszusi központban tartják. MTI Fotó: Koszticsák Szilárd

MTI