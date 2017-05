Háromnyelvű helységnévtáblákról döntött Zilah

2017. május 25. 12:23

Háromnyelvű, román-magyar-német helységnévtáblák kihelyezéséről döntött csütörtökön az erdélyi Zilah város önkormányzata - közölte hírlevelében a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ).

A városi önkormányzati testület egyöntetű szavazással fogadta el, hogy Szilágy megye székhelyének a bejáratainál a jelenlegi Zalau helységnév alá a Zilah és a Zillenmarkt helységnevet is kiírják. Az önkormányzat arról is döntött, hogy a helységnévtábla mellé hatnyelvű üdvözlőtáblát is kihelyez, amelyen a román, magyar és német felirat mellett angolul, franciául és olaszul is köszönti a városba érkezőket.



Fazakas Miklós, Zilah RMDSZ-es alpolgármestere történelmi pillanatnak nevezte a határozat elfogadását, és köszönetet mondott azért, hogy a román nemzetiségű helyi képviselők is támogatták a tervezetet. "Az egyöntetű döntés meghozatalában, úgy gondolom, fontos szerepet játszott a zilahi polgárok egymás iránti megbecsülése, harmonikus együttélése is" - idézte az alpolgármestert az RMDSZ hírlevele. Fazakas Miklós úgy vélte: a magyar közösség megérdemli a magyar feliratokat, mert több évszázadon keresztül hozzájárult Zilah város fejlesztéséhez.



A 2011-es népszámlálás adatai szerint az 56 ezer lakosú Zilahon közel kilencezer magyar él, akik a lakosság mintegy 16 százalékát teszik ki. A 21 tagú városi tanácsban a Szociáldemokrata Párt (PSD) 9, az RMDSZ 3 képviselővel rendelkezik. A várost Ionel Ciunt szociáldemokrata polgármester vezeti.



A román közigazgatási törvény egy kisebbség 20 százalék fölötti helyi aránya esetén írja elő, hogy a kisebbség nyelvén is ki kell írni a település nevét. A RMDSZ kedden benyújtott törvénymódosítási tervezete ezt a küszöböt 10 százalékra csökkentené.

MTI