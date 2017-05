Vita Ausztriában egy iszlám hitszónoki intézmény miatt

2017. május 25. 12:26

Vita alakult ki Ausztriában egy új imámképző oktatási intézmény terve miatt: a linzi építésre nemzetközi gyűjtést szerveztek, azonban a projekt felelőseként megnevezett linzi iszlám szervezet azt állítja, hogy nem tud az építendő iskoláról, a városvezetés pedig tiltakozik a tervek ellen.

A Neue Volksblatt című osztrák lap azt írta, hogy felháborodást keltett a vallási központ és imámképző iskola létesítésére vonatkozó jótékonysági felhívás, amelyet a németországi székhelyű Iszlám Társaság - Milli Görüs (IGMG) tett közzé. A szervezet a linzi intézet mellett még nyolc tervre hirdetett gyűjtést, köztük Bécs Liesing negyedében egy mecset felépítésére.



Az IGMG szervezetet Bajorországban államvédelmi megfigyelés alatt tartják. A Neue Volksblatt felidézte a bajor állambiztonsági hivatal végzését, amely szerint az IGMG célja, hogy "iszlám állami és társadalmi rendet vezessenek be világszerte a régi oszmán birodalom mintájára Törökország vezetésével". Így az IGMG a szabad demokratikus alapértékek ellenében működik - közölte a lap.



A felhívásban a linzi iskola székhelyének a Linzi Iszlám Szövetség (Alif) központját nevezték meg, az intézményben kétszáz imámot képeznének.



A Neue Volksblatt azt közölte, hogy az Alif vezetője, Resul Koca tájékoztatása szerint nem létesül iskola, a szervezet bécsi illetékese pedig nem tud a liesingi mecset építéséről. A lap szerint azonban az Alif elnöke egy korábbi videofelvételen az iskola felépüléséről beszélt törökül.



A Kronen Zeitung című lap - online kiadásában - csütörtökön azt írta, hogy az Alif konzervatív, de nem szélsőséges szervezet, eddig problémamentesen működött, az osztrák államvédelmi hatóság nem figyeli meg. Az Ausztriai Iszlám Hitközség (IGGiÖ) adatai szerint az Alifnak 2012-ben már több mint 7700 tagja volt.



A felső-ausztriai Linz városvezetése ellenzi a projektet. Bernhard Baier alpolgármester szerint Ausztriában már számos állami fenntartású vallási képzési központ van, ezért nincs szükség magánfenntartású intézetekre. Baier utalt rá, hogy a bécsi egyetemen is folyik iszlám hittudományi képzés. Rudi Anschober integrációs tanácsos állambiztonsági jelentést szorgalmaz a tervezett imámiskoláról, és a párhuzamos társadalom kiépülésének veszélyeire figyelmeztetett. A linzi várostervezési referens tájékoztatása szerint az intézményt a kijelölt terülten nem lehet felépíteni, mert a területen csak üzemi létesítmény működhet.



Az iskolaépítés terveinek jóváhagyásáért nem a rendőrség, hanem a városi oktatási testület a felelős. Ez a testület korábban azt közölte, hogy hozzájuk nem érkezett be erre vonatkozó igény. Klaus Luger polgármester mindazonáltal szerdán azt mondta: bizalmas információkból már értesült arról, hogy az állambiztonsági hivatal egy évvel ezelőtt értesítette a városi oktatási testületet az imámiskola létesítésének tervéről.



Hivatalos becslések szerint Ausztria 8,5 millió lakosa közül 600 ezer muszlim.

MTI