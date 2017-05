MMA-közgyűlés - Rendes tagokat választottak

2017. május 25. 13:17

Tizenhat új rendes tagot választott a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) közgyűlése csütörtökön a Pesti Vigadóban.

Az Építőművészeti Tagozat rendes tagja lett Jankovics Tibor építőművész és Bogos Ernő építőművész.



A Film- és Fotóművészeti Tagozat Buglya Sándor filmrendezőt és Szalai Györgyi filmrendezőt, az Iparművészeti és Tervezőművészeti tagozat Hefkó Mihály belsőépítészt választotta rendes taggá.



Az Irodalmi Tagozat rendes tagja lett Szentmártoni János költő, a Képzőművészeti Tagozatba Barabás Márton és Bukta Imre képzőművészek kerültek.



A Művészetelméleti Tagozat Solymosi-Tari Emőke zenetörténészt, Ablonczy László kritikust, írót, a Népművészeti Tagozat Vajda László fémmíves népi iparművészt és Fodorné László Mária szövő népi iparművészt választotta soraiba.



A Színházművészeti Tagozat Jánoskúti Márta jelmeztervezővel, Bede Fazekas Csaba operaénekessel, a Zeneművészeti Tagozat Vashegyi György karmesterrel és Zádori Mária énekművésszel bővült.

Beszámolókat fogadtak el a résztvevők

Több beszámolót is elfogadott a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) közgyűlése csütörtökön a Pesti Vigadóban.

Fekete György, az MMA elnöke az elmúlt évet értékelő beszámolóját kiegészítve elmondta: a kiállítások, koncertek, szakmai találkozók, valamint a nem akadémiához tartozó országos konferenciák programjában beállt a rend. A kormányzati partnerekkel való egyeztetés rendszeres, a különböző döntésekből nem hagyják ki az MMA-t, amely gyakorolhatja jogait.



Kiemelte: tapasztalatai szerint egyre több akadémikus vállal többlettevékenységet a társadalmi életben, beleértve az írást, tanítást, konferenciákon való részvételt, külföldi szerepléseket.



A közgyűlés elfogadta többek között a Magyar Építészeti Múzeum fenntartói feladatainak ellátását végző költségvetési szerv alapításáról szóló előterjesztést. Támogatta, hogy az elnök és a főtitkár egyeztetéseket folytasson a kormánnyal a 2018. évi költségvetés tervezésekor az új intézmény működéséhez szükséges feltételek és a működtetéséhez szükséges pénzügyi forrás biztosítása érdekében, tekintettel a muzeális intézmény elhelyezésére hosszú távon alkalmas megfelelő ingatlan megszerzésére is.



Az előterjesztés szerint a cél, hogy az MMA a Magyar Építészeti Múzeum műtárgyállományának raktározását a gyűjtemény folyamatos digitalizálási és feldolgozási feladatainak ellátására is alkalmas, önálló épületben valósítsa meg. Az intézmény elhelyezésére alkalmas épületek, a helyszín kiválasztása folyamatban van az V., VI., XIV. kerületi önkormányzatok, a Fővárosi Önkormányzat és MNV Zrt. bevonásával. Mivel a múzeum gyűjteményeinek el kell költözniük a Talpas utcai és a Daróczi utcai telephelyekről 2017 nyarán, a tervek szerint ősszel egy ideiglenesen bérelt épületbe kerülne az anyag.



A közgyűlés elfogadta az MMA-ről szóló törvény módosításának a koncepcióját is, amely magába foglalja többek között a tagi elnevezések átláthatóbbá és egyértelműbbé tételét, a tagválasztásra vonatkozó törvényi eljárási szabályok kiegészítését, a levelező taggá választás új feltételrendszerét, az új pártoló tagi jogviszony létesítése lehetőségének megszüntetését.



A módosítás vonatkozik továbbá az MMA közfeladatait meghatározó rendelkezések pontosítására, az MMA-t a Magyar Tudományos Akadémiával való együttműködésre kötelező rendelkezés törlésére, az építészeti múzeum elnevezés pontosítására. Kitér a művészjáradék bevezetésére, a közgyűlések gyakoriságának csökkentésére, a kötelezettségvállalási értékhatárok módosítására, a közbeszerzési és vagyongazdálkodási szabályzatra. A koncepcióban szerepel egyebek mellett a felügyelő testületre vonatkozó rendelkezések módosítása, az új tisztségviselőkkel szemben támasztott követelmények és a közgyűlési képviselők mandátumának csökkentése is.



A közgyűlés résztvevői elfogadták a köztestületi és tagozati díjak adományozása módosításáról szóló előterjesztést is, amely szerint az egyes tagozati díjakban évente részesíthető személyek száma díjanként egy főről két főre emelkedik, a Kováts Flórián Emlékérem pedig majd bruttó kétmillió forint pénzbeli elismeréssel jár. A módosításokat első alkalommal 2018-ban alkalmazzák.

MTI