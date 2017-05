Bosszút fogadtak az IÁ ellen harcoló brit fegyveresek

A kurd csapatokkal Rakka bevételére készülő manchesteri ígéri, nem fog könyörületet mutatni.

Több brit is harcol a kurd fegyveresek, a Népvédelmi Erők (YPG) kötelékében az Iszlám Állammal (IÁ). Többük is bosszút esküdött a terrorszervezet ellen, mely magára vállalta a manchesteri támadást – hívja fel a figyelmet a The New Arab.

Nem fog könyörületet mutatni

Michael Enright Manchesterből származik és a Twitteren üzent, miszerint ha beveszik Rakkát, akkor nem vár könyörületet, de nem is fog könyörületet tanúsítani. Elmondása szerint hozzászokott a halálhoz a harcok során, de szívfacsarónak titulálta a szülővárosában, gyermekek és tinédzserek ellen elkövetett merénylet. „Emlékezni fogok Manchesterre” – mondta a harcos.

„Levágjuk a kígyó fejét”

„Megsemmisítjük a katonai központjukat, amivel gyakorlatilag levágjuk a kígyó fejét” – tette közzé Macer Gifford a Facebookon. „Fel kell hívnunk a brit kormány figyelmét, hogy tegyen többet az IÁ megsemmisítésének érdekében Szíriában. Elvitték a terrort Londonba és Manchesterbe. A gyermekeinket vették célba” – írja.

A cikk felhívja rá a figyelmet, hogy legutóbb egy 20 éves brit veszett oda a rakkai offenzívában, amivel már háromra nőtt az Iszlám Állam ellen harcoló brit áldozatok száma Szíriában.

Hozzáteszik, hogy a kurd erőket a Nyugat erősen támogatja, ugyanakkor emberiesség elleni bűnökkel is vádolják őket, valamint azzal, hogy a kurd függetlenségért is harcolnak. A Szír állammal is gyakran összeállnak, „az atrocitások ellenére, melyek felülmúlják az IÁ kegyetlenkedéseit”.

