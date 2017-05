Férfi vízilabda Final Six - biztosan lesz magyar döntős

2017. május 25. 21:02

A ZF-Eger 6-4-re legyőzte az olasz Brescia együttesét a budapesti Duna Arénában zajló férfi vízilabda Bajnokok Ligája hatos döntőjében, ezzel a legjobb négy közé jutott, ahol a Szolnok vár rá.

A rendkívül szoros csütörtöki mérkőzés legjobbja a három gólja mellett óriási mezőnymunkát végző, több kiállítást kiharcoló Hárai Balázs volt.



Az Eger története során először jutott a négy közé, pénteken 20.30-tól legnagyobb hazai riválisával találkozik.



Eredmények:

az elődöntőbe jutásért:

ZF-Eger - Brescia (olasz) 6-4 (2-2, 1-1, 1-1, 2-0)



gólszerzők: Hárai 3, Cuckovic, Kovács Ge., Vapenski 1-1, illetve Nora 2, Paskovic, Muslim 1-1



A Duna Aréna történetének első magyar érdekeltségű nemzetközi megmérettetésére körülbelül ötezer szurkoló gyűlt össze a lelátókon. Az Eger egy parádés Hárai-bombával szerezett vezetést, a Brescia azonban egy dupla-, majd egy szimpla értékesített emberelőnnyel fordított. A két csapat elsősorban csak az emberelőnyöknél tudott helyzetet kialakítani, az Eger is éppen ilyen szituációból, Hárai második találatával egyenlített.

A második negyedben egy-egy gól esett, az Eger jobban védekezett, de támadásban sokat hibázott.



A nagyszünetben átadták az Európa legjobb férfi vízilabdázójának járó elismerést, amelyet Filip Filipovic, a Pro Recco szerb klasszisa érdemelt ki.



A harmadik felvonásban mindkét csapat rendkívül görcsösen, sok hibával játszott. Az Egernek sikerült előnybe kerülnie, Kovács Gergő biztos kézzel pattintott a rövidbe egy emberelőny végén. A szünetig könnyedén növelhette volna előnyét a hevesi gárda, de két emberelőnye egyikével sem tudott élni. A Brescia ezt kihasználva fél perccel a dudaszó előtt egyenlített.



A zárófelvonást Borisz Vapenski egyéni villanása vezette fel, majd Hárai a sokadik - saját maga által kiharcolt - emberfórt értékesítve duplázta meg az előnyt, amely a mérkőzés egészét tekintve jelentősnek számított. Szűk három perccel a vége előtt egy büntető formájában "meccslabdához" jutott az Eger, de Erdélyi hibázott. Ennek ellenére az olaszok már nem tudták megközelíteni a magyar csapatot, amely így a négy közé került.



Dabrowski Norbert, az Eger vezetőedzője:



"Rettentő sok feszültség volt bennünk, mert nagyon akartuk ezt a sikert, és meg is dolgoztunk érte. Tudtam, hogy ilyen meccs lesz, mindig így legyen igazam. Mondtam, hogy ha a négy kapott gólos átlagot tartani tudjuk a Bresciával szemben, akkor biztosan továbbjutunk. Annyi meglepetéssel szembesültünk, hogy ellenfelünk jobban támadott, amint amire számítottunk. Amikor elmegy az összes energia a védekezésre és a felúszásra, akkor csak támadásban lehet egy kicsit fújni. Most nagyon fontos lesz a regeneráció, mert nyilván fáradtabbak leszünk a szolnokiaknál, ők viszont jó ideje nem játszottak mérkőzést."



A találkozót követően az újságírók elsősorban Hárai Balázst szerették volna megszólaltatni, őt azonban rögtön doppingvizsgálatra vitték, így nem tudott a média rendelkezésére állni.

Decker Ádám az MTI-nek elmondta, nem volt közönségszórakoztató a mérkőzés, leginkább az egy-egy elleni párharcok domináltak, de ezt fejben jól kezelték. Hozzátette, a sok kiállítás és a kevés lőtt gól sem zökkentette ki őket a ritmusból. "Ha a bajnoki döntőben is ilyen higgadtság jellemezte volna a csapatot, akkor tovább tartott volna a párharc. Így viszont, hogy hamar lezárult, mind a Szolnok, mind mi tudtunk alapozni."



Decker megjegyezte, nagyon élvezte a Duna Aréna hangulatát, s bízik abban, hogy a pénteki összecsapáson még többen szurkolnak majd a lelátón.



Angyal Dániel elmondta, az utolsó negyed felétől tudtak dominálni, s kulcsfontosságúnak nevezte a csapat jó védekezését. "A Szolnok ellen hasonlóan kemény, jó meccsre számítok, csak kevésbé olaszos játékra. Aki a vízilabda szépségeit szereti, az jobban fog szórakozni" - mondta.



korábban:

Jug Dubrovnik (horvát)-Olympiakosz (görög) 11-8 (3-1, 4-1, 3-5, 1-1)



A további program:

péntek:

az 5. helyért:

Olympiakosz-Brescia 17.30



elődöntő:

Pro Recco (olasz)-Jug Dubrovik 19.00

Szolnoki Dózsa-Közgép - ZF-Eger 20.30



szombat:

a 3. helyért: 15.15

döntő: 16.45

MTI