Spöttle: határokon át működnek együtt a terroristák

2017. május 25. 21:07

A manchesteri merénylet hatására világszerte fokozzák a biztonsági készültséget: Nagy-Brtiannia után Németország is felülvizsgálja a tömegrendezvények biztonsági előírásait. Az egyik német lap azt írta, hogy a merénylő néhány napja Düsseldorfban járt, ezért a német biztonsági szervek vizsgálják, hogy van-e ottani vonatkozása a terrorcselekménynek.

Az amerikaiak komolyan belenyúltak a manchesteri terrortámadás utáni vizsgálatok ügyébe; ez a beleszólás hátráltatja a nyomozást, mégis nagyon jelentős információk azok, amiket az amerikaiak kiszivárogtattak – hangzott el az M1 Ma reggel című műsorában, amelyben Georg Spöttle elmondta: reméli, hogy ez esetben „csak egy agresszív újságíróról van szó” és nem valamiféle összeesküvésről.

Sok minden kiderül a robbanószerkezet vizsgálatából

A megjelent képek alapján lehetőség nyílik arra, hogy a pokolgép maradványaiból és annak technikai összetételéből kiderüljön az, hogy ki készítette, hol szerezték be a komponenseket és milyen szaktudás áll mögötte – hangsúlyozta a szakértő.

Mint mondta: a brit hatóságok azért feltételezték azt, hogy egy komoly szervezet állhat a robbantás hátterében, mert a pokolgép technikáját megvizsgálva kiderült, hogy egy komoly bombáról volt szó. A tegnap őrizetbe vett Hásem Abedi a brit hatóságoknak bevallotta, hogy testvérével együtt az Iszlám Állam tagjai voltak, tehát feltételezhetően ez lehet az elkövető szervezet.

A megjelenő információk segíthetik a terroristákat?

Ilyenkor igyekeznek a rendőri szervek és a titkosszolgálatok minden információt visszatartani, mert a terroristák sem ostobák, ők is nézik a híreket, hogy megtudják, mit tudnak a hatóságok. Amennyiben így valami kiszivárog, eltüntethetnek nyomokat, esetleg olyan komponenseket, amit valahol tároltak, használhatnak egy bombához, detonátorhoz. Értelemszerűen ezektől most megszabadulnak – tájékoztatott a szakértő.

Mint mondta: a brit hatóságok elmondása szerint nagyon komoly bombát állított össze az elkövető, de ez nem jelenti azt, hogy az elkövető készítette el a szerkezetet. A bomba professzionális elkészítése arra enged következtetni, hogy van egy technikus, vagy egy bombagyáros, akit megbíztak az elkészítéssel.

Tudni kell, hogy Manchesterben nagyon komoly iszlamista csoport működik – folytatta Georg Spöttle. Mint elmondta, Abedit már figyelték a titkosszolgálatok, sőt a mecsetből is kitiltották, ahová járt korábban, mert olyan radikális nézetei voltak. Olyasfajta nézeteket osztott, hogy dzsihadistáknak, mártírnak lenni egy remek dolog. Barátai a rendőrséget és a titkosszolgálatot is értesítették, tehát ismerték a hatóságok az elkövetőt, de sajnos nem vették őrizetbe – tette hozzá Georg Spöttle.

Amíg nem történik terrorcselekmény, addig ártatlan a hatóságok által ismert radikális személy

A politikai korrektség miatt az az „eljárás”, hogy ameddig nem történik terrorcselekmény, addig a hatóságok által ismert radikális személyeket nem tartóztatják le. Az ártatlanság vélelme az, ami miatt most is rengeteg gyermek és felnőtt meghalt – mondta a szakértő, majd így folytatta: ördögien okos terv volt az, hogy nem próbált meg bejutni az arénába, akkor robbantott, amikor a tömeg elkezdett kiszivárogni. Megmutatta, hogy még könnyebb egy célpontot így megsemmisíteni.

Nem létezik technika arra, hogyan lehet túlélni egy robbantást

Közeledik a fesztiválszezon, a szabadtéri rendezvények ideje. Felmerülhet sokakban a kérdés, hogy mi történhet egy-egy ilyen rendezvényen, ha a közelünkben történik robbanás. A szakértő elmondta, hogy sajnos nincs technika arra, hogy túléljünk. Ugyanolyan ruhákat viselnek a merénylők, mint mindenki más – figyelmeztetett a szakértő.

A hatóságok megpróbálnak mindent megtenni a rendezvényeken a közönség biztonsága érdekében. A koncertek területét napokkal a rendezvény előtt bombakereső kutyákkal, detektorokkal vizsgálják át, és van, hogy így sikerül meggátolni terrorcselekmények elkövetését, de sajnos száz százalékosan biztonságos módszer nincs – hangsúlyozta a szakértő.

Határokon átnyúló együttműködés mutatkozik meg a terroristák között

Elképzelhető, hogy a terrorista csoportok és szervezetek között határokon átnyúló együttműködés van. Az őrizetben lévő brüsszeli merénylőről készült egy fotó a reptéren, amelyen fehér kalapban áll. Róla lehet tudni, hogy járt Manchesterben és fotókat készített a stadionról, valószínűleg azért, hogy célpontokat jelöljön ki.

Sajnos Düsseldorfban és Kölnben is nagyon komoly dzsihadista mozgolódás van, mindkét városban rengeteg migráns él és olyan alakok is, akik nagyon veszélyesek és a hatóságok is figyelik. A düsseldorfi szálat vizsgálja a német szövetségi hírszerzés (BND) és a brit hatóságok – tájékoztatott a szakértő.

