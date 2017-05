Stoltenberg: az USA elkötelezett a NATO mellett

2017. május 25. 23:40

Donald Trump amerikai elnök teljes mértékben elkötelezett a NATO mellett, ugyanakkor világos üzenetet küldött a tagállamoknak a védelmi kiadásokra vállalt kötelezettségeik teljesítésére - jelentette ki Jens Stoltenberg, a NATO főtitkára, a katonai szövetség brüsszeli csúcstalálkozóját követően csütörtökön.

Hozzátette, hogy az amerikai elnök nem okozott meglepetést, amikor a kölcsönös tehermegosztás fontosságára hívta fel a tagországok figyelmét.



Donald Trump az Egyesült Államokban 2001. szeptember 11-én elkövetett terrortámadás áldozatai emlékművének avatásakor világosan fogalmazott, amikor kijelentette: minden NATO-tagországnak kivétel nélkül eleget kell tennie a védelmi kiadásokra vonatkozó kötelezettségeinek. Ez az alapja a közös felelősségvállalásnak és a közös és hathatós védelem megteremtésének - egészítette ki szavait a főtitkár.



Hozzátette, a NATO biztonsági garanciáihoz, a közös védelemhez való amerikai elkötelezettség nem pusztán szavakban, hanem tettekben is megjelenik, bizonyítéka ugyanis annak, hogy alig néhány napja a Trump-kormányzat az európai védelem megerősítése mellett döntött.



A főtitkár arról is tájékoztatott, hogy a NATO és tagállamai csúcstalálkozójuk alkalmával megerősítették a védelmi kiadások méltányos költségterheinek viselésére vonatkozó vállalásaikat. Megállapodtak, hogy a tagállamok tervet készítenek és mutatnak be a vállalások teljesítésére. Ebben átlátható módon szerepelnie kell, hogy a tervezett kiadások megfelelnek az egyeztetett védelmi céloknak.



Stoltenberg szólt arról is, hogy a tagállamok megerősítették a terrorizmus elleni harc melletti elkötelezettségüket. A tagországi vezetők megegyeztek abban is, hogy az észak-atlanti szövetség csatlakozik az Iszlám Állam nevű terrorszervezet ellen harcoló nemzetközi koalícióhoz. A katonai szövetség azonban konkrét katonai műveletekben nem vesz részt a terrorcsoport tevékenysége által érintett egyetlen területen sem.

A NATO főtitkára emlékeztetett arra, hogy a NATO már sok éve részt vesz a terrorellenes küzdelemben, egyebek között azáltal, hogy katonai műveletet indított Afganisztánban közvetlenül az Egyesült Államok ellen 2001. szeptember 11-én elkövetett terrortámadásokat követően. Azt mondta, hogy a terrorizmus elleni küzdelem egyik legjobb fegyvere a helyi erők kiképzése, ezért jelenleg 13 ezer NATO-katona tart kiképzést Afganisztánban, és a szövetség hasonló támogatást nyújt az iraki kormányerők számára is.



Kiemelte: a NATO felügyeleti rendszerei eddig is információval segítgették a nemzetközi koalíciót az Iszlám Állam erőinek felszámolását célzó tevékenységében, a jövőben pedig a terroristacsoportok tevékenységét figyelő hírszerzőcsoport is megkezdi működését a brüsszeli központban.

MTI