Helyreállt az információcsere a titkosszolgálatok között

2017. május 26. 00:27

Rövid szüneteltetés után, csütörtök este helyreállt a teljes körű információcsere a brit és az amerikai titkosszolgálatok között, miután a brit hatóságok biztosítékokat kaptak Washingtontól arra, hogy az amerikai partnerszervezetek fellépnek a kiszivárogtatások ellen.

Mark Rowley, a Scotland Yard terrorelhárítási ügyosztályának parancsnoka a BBC-nek elmondta: az új biztosítékok hatására ismét kiteljesedett a szoros együttműködés a Five Eyes-partnerországok között.



A Five Eyes (Öt Szem) hírszerzési szövetség az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Kanada, Ausztrália és Új-Zéland szakszolgálatainak tevékenységét hangolja össze.



A manchesteri rendőrség csütörtökön jelezte, hogy leállította a hétfői robbantásos merénylet vizsgálata során összegyűjtött bizalmas információk megosztását az amerikai biztonsági szolgálatokkal, miután az elmúlt napokban rendre kiszivárogtak ezek az értesülések az amerikai sajtóhoz.



A döntés közvetlen előzménye az volt, hogy a New York Times című amerikai napilaphoz eljutottak az öngyilkos merénylő által használt pokolgép egyes alkotóelemeiről készített rendőrségi fotók, amelyeket a brit szolgálatok megosztottak az amerikai biztonsági szervekkel, és a lap közölte is e képeket.



Andy Burnham, Manchester polgármestere csütörtökön hivatalos panaszt tett az ügyben az Egyesült Államok londoni nagykövetségének ügyvivőjénél.



A Downing Street szóvivőjének csütörtök esti tájékoztatása szerint Theresa May miniszterelnök a brüsszeli NATO-csúcson közvetlenül is felvetette Donald Trump amerikai elnöknek a két ország bűnüldöző hatóságai által egymás között megosztott hírszerzési adatok rendszeres amerikai kiszivárogtatásainak ügyét.



A szóvivő szerint May közölte Trumppal, hogy London óriási jelentőségűnek tartja a hírszerzési információk megosztását az Egyesült Államokkal, de ezeket adatokat bizalmasan kell kezelni.



Az amerikai elnök közleményben reagált a felvetésre, rendkívül aggasztónak minősítve a bizalmas információk kiszivárogtatását. Trump közölte, hogy a tetteseket felelősségre kell vonni.

MTI