Harvard - A Facebook-alapító tiszteletbeli diplomája

2017. május 26. 09:03

Mark Zuckerberg, a Facebook alapítója tiszteletbeli diplomát kapott a Harvardon, az Egyesült Államok egyik legrégibb, a világ egyik legjobb egyetemén.

Zuckerberg, aki annak idején kimaradt a Harvardról, csütörtökön visszatért a Massachusetts állambeli Cambridge-ben lévő tekintélyes tanintézménybe, és ő mondta el az amerikai egyetemeken hagyományos ünnepi évzáró beszédet.



Mielőtt szólásra emelkedett, átvette az egyetem tiszteletbeli doktori címéről szóló oklevelet.



Beszédében a többi között arra hívta fel a hallgatók figyelmét, hogy "ne csak új munkahelyeket teremtsenek, hanem újfajta céltudatosságot is". Szólt arról, hogy a globalizálódás vesztesei úgy érzik, nem törődnek velük, emiatt befelé fordulnak, és fontosnak tartotta leszögezni, hogy "az egyenlő esélyek" érdekében kötendő "új társadalmi szerződésre" van szükség.



"Valami baj van a mi rendszerünkkel, ha én itt hagyhatom az egyetemet és tíz év alatt milliárdokat kereshetek, miközben diákok milliói nem tudják fizetni a diákkölcsöneiket, arról nem is beszélve, hogy saját vállalkozást sem tudnak indítani" - fogalmazott. Majd azt fejtegette, hogy a mai világban a küzdelem "a szabadság, nyitottság, globális közösség és a tekintélyelvűség, a bezárkózás és a nacionalizmus" között folyik.



Elemzők szerint Zuckerberg olyan beszédet mondott, mintha politikai pályára készülne.



A most 33 éves Mark Zuckerberg 2004-ben alapította meg a Facebook közösségi oldalt, amelyet ma már naponta csaknem kétmilliárdan használnak.

MTI