Montana - nagyarányú republikánus győzelem

2017. május 26. 09:09

Az egyesült államokbeli Montana szövetségi államban nagyarányú győzelmet aratott a republikánus Greg Gianforte, akit a washingtoni szövetségi törvényhozásba jelöltek.

Az üzletember a választók 51 százalékának bizalmát kapta meg a csütörtökön tartott választáson.



Demokrata párti vetélytársa, Rob Quist folkénekes a voksok 44 százalékát szerezte meg, míg a libertárius jelöltre, Mark Wicksre hatszázaléknyian szavaztak.



A rendkívüli időközi választáson a washingtoni törvényhozásba küldendő képviselőről szavaztak: az eddigi képviselő, Ryan Zinke ugyanis a Trump-kormány belügyminisztere lett.



A montanai választásokra azért figyeltek az Egyesült Államokban politikusok és elemzők egyaránt, mert a kormányzati munkáról kinyilvánított választói véleményként értékelik. Ebben a hagyományosan republikánus államban a tavalyi elnökválasztáson Donald Trump nagyarányú győzelmet aratott, s a Trumpot érintő sajtókritikák miatt egyesek úgy vélték, hogy a Demokrata Párt jelöltje esélyes lehet a győzelemre. A republikánusok nagy jelentőséget tulajdonítottak a választásnak, még Mike Pence alelnök is kampányolt Montanában.



A kampány során végig a republikánus jelölt vezetett, ám a voksolás előtti estén, szerdán, egy kampányrendezvényen Greg Gianforte bántalmazta a The Guardian című brit lap amerikai kiadásának tudósítóját, s emiatt - sajtójelentések szerint - veszített támogatottságából. Szemtanúk szerint az üzletember a nyakánál megragadta és a földre lökte az újságírót, aki fel is jelentette őt. A szavazóhelyiségek megnyitása előtti órákban vádat is emeltek a jelölt ellen.



Csütörtök éjjel elmondott győzelmi beszédében Greg Gianforte kétszer is bocsánatot kért az újságírótól. "Az elmúlt este hibáztam, olyasmit követtem el, amit már nem csinálhatok vissza, s nem vagyok büszke arra, ami történt" - fogalmazott.



Gianforte megválasztásával a republikánusok megőrizték 24 fős többségüket a szövetségi képviselőházban.

MTI