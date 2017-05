Mount Everest-expedíció - Klein Dávid feladta

2017. május 26. 11:07

Suhajda Szilárd után Klein Dávid is visszafordult a Mount Everestről a 8848 méteres csúcs elérése nélkül, az expedíció befejeződött - tájékoztatta a vállalkozás sajtóreferense péntek reggel az MTI-t.

Klein Dávid a magyarok közül elsőként akart oxigénpalack használata nélkül feljutni a világ legmagasabb pontjára. A közlemény szerint az egész szezonra jellemző szélsőséges és kiszámíthatatlan időjárás miatt Klein a két filmes serpával együtt 8115 méterről az életük megóvása érdekében visszaereszkedett a négyes táborba, ahonnét a hajnali órákban indultak tovább, és azóta már valószínűsíthetően elérték a kettes tábort - mondta el telefonon a sajtóreferens.



A sajtós szerint Klein Dávid jól van, és ha kedvez az időjárás, szombatra már lejut az alaptáborba.



Stefano Favaro, az expedíció menedzsere közleményében hangsúlyozta, hogy a két mászó teljesítménye példaértékű, mindent megtettek a vállalkozás sikere érdekében, "tökéletes fizikai és mentális állapotban", felkészülten érkeztek a Mount Everest alaptáborába, ám "az idei szezonban nehéz időjárási körülmények fogadták az expedíciót".



Hozzáfűzte: az expedíció menedzsmentje "teljes mértékben egyetértett és kiállt Szilárd döntése mellett", amikor rosszulléte miatt szerdán visszatért az alaptáborba, hogy Klein Dávid tovább tudjon haladni.



Klein Dávid szerdán a 7200 méteren lévő hármas táborból kevesebb mint tíz óra mászás után érkezett meg a nagyjából 8000 méter magasságban lévő négyes táborba, ahonnan néhány óra pihenés után a két filmes serpával együtt magyar idő szerint csütörtök délután indult tovább a Mount Everest csúcsára.



A csúcsmászás során azonban a zord idő miatt végül Klein is visszafordult. Favaro szerint mind Suhajda, mind Klein felelősségteljes döntést hozott, "hiszen az expedíció filozófiája a tiszta és biztonságos mászás".



Az expedíció sajtóreferense megerősítette az MTI-nek, hogy az expedíció véget ért.



Eddig mintegy hétezren jutottak fel a helyiek által Csomolungmának nevezett hegy tetejére a Himalájában, de kétszáznál is kevesebben vannak azok, akik oxigénpalack nélkül értek fel a csúcsra. Klein Dávid legutóbb az északi oldalról próbálkozott, de a déli oldalt is ismeri, 2005-ben és 2008-ban járt ott.

MTI