Oldalakat loptak el a Tito-részvétnyilatkozatok könyvéből

2017. május 26. 11:17

A világ vezető politikusainak és közéleti személyiségének részvétnyilvánító bejegyzéseit és aláírásait tartalmazó lapokat lophattak el Josip Broz Titónak, Jugoszlávia egykori örökös elnökének emlékházából - számolt be róla a Vecernje Novosti című szerb napilap pénteken.

A Tito születésnapja alkalmából szervezett csütörtöki hagyományőrző rendezvényt a lap információi szerint beárnyékolta az a hír, miszerint egy spanyol aukciósház kínálatában megjelent az egykori jugoszláv vezető halála után összeállított részvétnyilatkozatok könyvének 12 oldala, amely feltételezhetően egy 40 oldalas gyűjtemény része.



Malagában június 3-án kerül kalapács alá többek között Indira Gandhi indiai és Olof Palme svéd miniszterelnök, Jasszer Arafat palesztin vezető, idősebb George Bush, az Egyesült Államok 43. elnöke, valamint Mihail Gorbacsov egykori szovjet pártfőtitkár bejegyzése és aláírása.



A Jugoszláv Történeti Múzeum munkatársai egyelőre nem tudják, honnan lophatták el az aláírt oldalakat, ugyanis több ilyen emlékkönyv is létezett, ahogyan azt is vizsgálják még, hogy eredetiek-e az oldalak. A múzeum az aukciósháztól azt kérte, hogy amíg a dokumentumok vizsgálata folyik, ne árverezzék el az oldalakat, valamint amennyiben bebizonyosodik az aláírások valódisága, juttassák azt vissza Belgrádba.



A kutatást lassítja, hogy nem csak egyetlen könyv volt fenntartva a részvétnyilatkozatoknak, a Tito mauzóleumában, a Virágházban őrzött legfőbb emlékkönyv mellett a különböző országok nagykövetségein is voltak ilyenek. A dolgozók most azt vizsgálják, melyikből hiányoznak az említett oldalak. A lopást eddig azért nem jelentette senki, mert nem is tudtak a lapok eltűnéséről mindaddig, amíg azok meg nem jelentek az aukción.



Nikola Kusovac művészettörténész szerint több furcsaság is van a lopás körül, habár nem ez az első alkalom, hogy valami eltűnt a Jugoszláv Történeti Múzeumból. A művészettörténész szerint a lapokat csak olyan lophatta el, aki hozzáfért a dokumentumhoz, tehát elsősorban az ott dolgozókat kell kihallgatni.



Tito unokája, Joska Broz szerint szinte már semmi furcsa nincs ebben, tíz évvel ezelőtt például a nagyapja óráit lopták el, és az egyiket Svájcban árverezték el óriási összegért. Négy éve pedig Jovanka Broznak, Tito feleségének a második világháborúban tanúsított bátorságáért kapott érdemrendjét lopták el a Virágházból, és a kitüntetést azóta sem találták meg.



Francisco Pinero, az autogramok nemzetközi árverésével foglalkozó cég (IAAE) európai vezetője az Antidot nevű független médiahálózatnak megerősítette, hogy a felkínált ívek eredetiek, és egy negyven darabból álló gyűjtemény részét képezik, amelynek a tulajdonosa az egyik legismertebb európai gyűjtő. Mint mondta, a lapokat sok évvel ezelőtt adta el "egy Titóhoz közel álló személy", arról azonban nem tud, hogyan kerültek hozzá a dokumentumok, azok ugyanis Jugoszlávia, majd Szerbia kulturális örökségének részét képezik.



A Vecernje Novosti információi szerint az aláírások kikiáltási ára ugyan átlagosan 120-180 euró, de akár több ezer euróért is elkelhetnek.

MTI