Tirol lezárná a Brenner-hágói határszakaszt

2017. május 26. 11:48

A jobb időjárás miatt egyre több menekült érkezik a Földközi-tengeren át Európába, ezért a tiroli tartományi vezető azt sem zárta ki, hogy szükség esetén lezárhatják a Brenner-hágónál lévő határszakaszt - számolt be az Ö1 osztrák közszolgálati rádió pénteken.

Günther Platter a rádiónak úgy nyilatkozott, hogy jelenleg stabil és nyugodt a helyzet a határnál, azonban más intézkedésekre van szükség, ha többen érkeznek. Platter az interjúban konkrét számokat nem nevezett meg. Arról beszélt, hogy amennyiben Olaszország továbbengedi a menekülteket, mint korábban tette, akkor a Brenner-hágónál le kell zárni a határt. A tartományi kormányfő ugyanakkor elégedettségének is hangot adott, kijelentve, hogy Olaszországgal jelenleg jó az együttműködés.



Platter jelezte: most több menekült érkezik Olaszországba, mint az előző év hasonló időszakában.



Arno Kompatscher, a dél-tiroli Bolzano autonóm tartomány kormányzója és Günther Platter csütörtökön Rómában tájékozódott az olasz hatóságok várható fellépéséről és arról, hogy a Brenner-hágó déli részén szükség esetén növelni kell a határellenőrzést az illegális migráció megakadályozása érdekében.



Günther Platter a megbeszélést követően elismerően beszélt a jelenlegi olasz intézkedésekről és úgy vélte, hogy a Brenner-hágónál jelenleg "átlátható" a helyzet - köszönhetően az ott szolgálatot teljesítő mintegy nyolcvan rendőrnek. Kijelentette: a határszakaszon folyamatos ellenőrzésre egyelőre nincs szükség, azonban továbbra is "kézben kell tartani az eseményeket".



Az Ö1 rádió beszámolója szerint jelenleg mintegy 40 százalékkal többen érkeznek Olaszországba, mint az előző év hasonló időszakában, és a rendőrség egyre több embert fog el, akik Ausztria felé tartanak.



Gerald Tatzgern, az osztrák bűnügyi hivatal illetékese a rádiónak azt mondta, hogy az olasz és az osztrák hatóságok közösen lépnek fel a menekültekkel szemben, akik már nagyobb számban haladnak Ausztria irányába. "Jellemzően Afrikából, elsősorban Nigériából, Szomáliából és Eritreából jönnek, de érkeznek Ghánából is" - mondta Tatzgern és hozzátette: hogy a legtöbben Németországba vagy Svédországba akarnak eljutni. Tájékoztatása szerint a menekültek nem veszik figyelembe az út veszélyeit, a hideggel sem törődtek, és sokszor tehervonatokra felkapaszkodva kockáztatják életüket.



A rádió beszámolójában az is elhangzott, hogy a Brenner-hágónál lévő határszakaszt elméletileg pár órán belül le tudnák zárni, amennyiben erről megszületik a politikai döntés.

MTI