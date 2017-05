Ismét kiéleződött a konfliktus a Donyec-medencében

2017. május 26. 13:19

Az utóbbi napokban egyre hevesebbekké váltak a Moszkva által támogatott kelet-ukrajnai szakadárok támadásai a Donyec-medencében, az elmúlt 24 órában ezek következtében öt ukrán katona sebesült meg - jelentette pénteken a kijevi hadműveleti parancsnokság.

A közlemény szerint a szakadárok 24 óra alatt 57-szer nyitottak tüzet katonai állásokra, több ízben a minszki megállapodások értelmében tiltott nehézfegyverekkel. Ebből 29-szer a frontvonal déli szakaszán, az Azovi-tengerpart térségében indítottak támadást, 26-szor Donyeck térségében. A frontvonal északi részén, Luhanszk környékén kétszer nyitottak tüzet.



Donyeck térségében egy kórházban komoly károk keletkeztek a környéket ért nehéztüzérségi támadások következtében. Civil áldozatokról nem érkezett jelentés. Péntekre virradó éjjel a szakadárok az általuk ellenőrzött területről aknavetőkkel lőtték csaknem fél órán át a marjinkai útellenőrző posztot. Ebben az időszakban civilek nem tartózkodtak ott, és katonák sem sebesültek meg a támadásban - közölte az ukrán határőrszolgálat.



Kijevi jelentések szerint a hét közepén a Donyeck melletti, ukrán ellenőrzésű Avgyijivka települést ismét Grad sorozatvetőkkel lőtték a szakadár erők. Civil áldozatokról nem érkezett hír, viszont csütörtök reggelig, az azt megelőző 24 órában az ukrán parancsnokság jelentése alapján két katona sebesült meg a fronton.



Ukrán források pénteken arról adtak hírt, hogy egy újabb szakadár csapat volt vezetője vesztette életét. Olekszandr Cvjah a Huligan nevű alakulat vezetője volt, halálakor "őrnagyi" rangban szolgált a luhanszki szakadárok "népi milíciájában". Utóbbi megerősítette a hírt, azonban Cvjah halálának körülményeiről, valamint további áldozatokról nem közölt információt.



Az ukrán fegyveres erőktől származó, meg nem nevezett forrásra hivatkozva az UNIAN ukrán hírügynökség pénteken arról számolt be, hogy Oroszország újabb katonai utánpótlást küldött a szakadár Donyecki Népköztársaságba.



Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) ukrajnai megfigyelői küldöttsége legfrissebb jelentésében azt írta, hogy két, 122 milliméteres, azaz a minszki megállapodásokban tiltott Gvozgyika (Szegfű) önjáró tarackot észleltek a frontvonal déli szakaszán, Mariupol azovi-tengeri kikötővárostól 26 kilométerre északkeletre, a donyecki szakadárok által ellenőrzött területen, a frontvonal ukrán oldala felé irányítva. Ezt a misszió a nehézfegyvereknek a frontvonal térségéből történő kivonásáról szóló egyezség megsértésének minősítette. Ezenfelül a luhanszki szakadárok által ellenőrzött területen is számos tiltott fegyver jelenlétét észlelték a misszió tagjai, egyebek között egy Ural teherautóra szerelt Zu-23-as rakétarendszert, öt páncélozott harcjárművet, továbbá felvételt készítettek egy 122 milliméter kaliberű BM-21-es Grad rakéta-sorozatvető egy részéről.



Közben Eduard Baszurin, az önkényesen kikiáltott Donyecki Népköztársaság egyik katonai vezetője pénteki sajtótájékoztatóján azt állította, hogy az ukrán fegyveres erők egy hét alatt csaknem 378-szor lőtték a megye szakadár ellenőrzésű részét 4456 darab, különböző típusú tüzérségi lövedékkel - jelentette a DAN szakadár hírügynökség. Közölte, hogy a tüzérségi támadások következtében az elmúlt egy hét alatt négyen haltak meg, és 12-en szenvedtek sérüléseket a donyecki szakadárok által ellenőrzött területen. Nem tért ki arra, hogy ezek katonai vagy civil áldozatok voltak-e. Szavai szerint 31 lakott településre csapódtak be lövedékek, 61 épületben keletkezett kár.

