Balog Zoltán: Magyarország tele van névtelen hősökkel

2017. május 26. 18:26

Fontos feladat, hogy a magyar fiatalok szívében 1956 kerüljön ugyanarra a helyre, mint 1848 - jelentette ki az emberi erőforrások minisztere pénteken Balatonkenesén, hangsúlyozva, Magyarország tele van névtelen hősökkel.

Balog Zoltán, aki az 56-os emlékbizottság elnöke is, abból az alkalomból beszélt, hogy Balatonkenesén ötezer pedagógus képzése fejeződött be az 56-os emlékév keretében.

Az 1956-os forradalommal kapcsolatban hatvan év után is olyan részletek derülnek ki, olyan fontos összefüggésekre lehet rávilágítani, amelyeket korábban nem ismertünk.

Nem mindegy, hogy arra figyelünk csak, voltak hősök, akik a forradalom élére álltak, majd mártírok lettek, vagy végre elkezdünk figyelni arra, mi történt a saját falunkban, városunkban, vidékünkön, családunkban, mert "tele van Magyarország névtelen hősökkel".

Balog Zoltán örömtelinek nevezte, hogy ötezer pedagógus részt vett a képzéseken, és javasolni fogja a kormánynak, hogy a közelgő évfordulókhoz kapcsolódóan is folytatódjanak a hasonló képzési programok.

A miniszter a rendezvényen arra is kitért, hogy tavaly 30 százalékkal többen jelentkeztek tanárképzésre, mint az azt megelőző évben. Balog Zoltán szerint a tanári pályát választók számának növekedése részben annak is köszönhető, hogy a kormányzat olyan ösztöndíjrendszert vezetett be, melyben aki vállalja, hogy legalább annyi ideig tanít a magyar oktatási rendszerben, ahány évig az ösztöndíjat kapta, az - a szak hiányszakma voltától függően - akár havi nettó 75 ezer forintos ösztöndíjat is kaphat.

Schmidt Mária, az 1956-os emlékév kormánybiztosa a képzést záró kerekasztal-beszélgetésen úgy fogalmazott: az embereket érdekli a történelem. Mivel sok új tudásanyag halmozódott fel, ami helyet követel magának, ezeket át kell adni a következő generációknak.

Az egy év alatt ötezer pedagógus részvételével, 69 alkalommal, 207 csoportban zajló képzés célja az volt, hogy a résztvevők ismerjék meg az 1956-os magyar forradalom és szabadságharcra vonatkozó legújabb hazai és külföldi történeti kutatások eredményeit, kapjanak módszertani útmutatót a korszak tanításával kapcsolatban.

mti