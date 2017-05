Kajak-kenu vk - A szombati döntőkben lesz magyar hajó

2017. május 26. 18:33

Minden szombati döntőben lesz magyar hajó a szegedi kajak-kenu világkupán: a péntek délutáni középfutamok után eldőlt, hogy a legtöbb döntőben mindkét hazai egység vízre szállhat, ez alól mindössze három szám, a férfi K-1, K-2 és C-2 1000 méter kivétel, ezekben egy magyar jutott be a legjobbak közé.

A tavaly már az ötkarikás játékokon is bemutatkozó, 19 éves algyői kajakos, Kopasz Bálint az előfutam-győzelem után a második pályáját is magabiztosan uralta 1000 méteren, ha a végén nem enged ki, az övé lett volna a legjobb időeredmény az olimpiai és világbajnokokat felvonultató mezőnyben. A másik magyar, Németh Viktor Máté ugyanakkor hetedik helyével nem tudott A döntős helyet kiharcolni.

"Egy kicsit most is zavart a szél, ami erősebb volt, mint az előfutamban" - mondta Kopasz. Hozzátette: az idők a hátszélnek köszönhetően most is nagyon jók, gyorsak voltak, de a hullámokkal nehéz megküzdeni. "Szerencsére a formám jó, az edzőm úgy állította össze a munkát, hogy megfelelő állapotban legyek, csakúgy, mint a két héttel ezelőtti rangsoroló versenyen" - fejtette ki.

A kenus Vasbányai Henrik is megnyerte középfutamát egy kilométeren, míg Kiss Tamás az elrontott rajt után nagyot küzdve a második helyen ért célba, s ez még éppen automatikus finálés indulást ért.

Női K-1 500 méteren Vad Ninetta nem volt egyszerű helyzetben, mert az új-zélandiak klasszisával, Lisa Carringtonnal került egy futamba. Simon Miklós tanítványa 400 méterig uralta a versenyt, de a végén a nagy vetélytárs megelőzte, sőt, Vad majdnem a második helyet is elpuskázta.

"Ennek egyszerű oka volt, elnéztem az utolsó bóját. Ilyen hibát nem követtem el még sosem, nem tudom, hogy mit néztem fehér bójának, de ha ezen úszik el a döntő, nagyon ideges lettem volna" - fogalmazott a négyszeres világbajnok magyar kajakos. A másik magyar induló, Takács Tamara magabiztosan megnyerte a középfutamát.

A női kenu egyesek 500 méteres középfutamai során Balla Virágot a kanadai Katie Vincent, Devecseriné Takács Kincsőt pedig az ukrán Ljudmilla Luzsan utasította maga mögé, de mindkét magyar ott lesz a döntőben.

A férfi K-2 500 méter harmadik középfutamában egymás melletti pályára került Hufnágel Tibor és Ilyés Róbert, valamint Tóth Dávid és Bán Kristóf párosa. Az első 250 métert egyértelműen Tóth Dávidék uralták, a vége azonban Hufnágeléknek sikerült jobban, s minimális különbséggel megnyerték a futamot - de mindkét egység bekerült a döntőbe.

Férfi K-2 1000 méteren csak egy magyar hajóért lehet majd szorítani, Doba Richárd Alfréd és Gacsal Ákos párosa ugyanis csak a hatodik lett középfutamában. A háromszoros olimpiai bajnok Kammerer Zoltán és társa, Bárdfalvi Márk párosa is nehéz helyzetbe került, mert bár sokáig vezetett a legerősebb futamban, végül a harmadik helyen ért célba, s így legjobb harmadikként jutott a döntőbe. Idejük az egész középfutamos program harmadik legjobb ideje volt ebben a számban.

"Azt hittük, kiestünk, de a parton kiderült, hogy a harmadik legjobb időt mentük, sőt 3:10-en belül csak három egység tudott teljesíteni. A sorsolásunk nem volt szerencsés, a legkeményebb futamba kerültünk, de örülök, hogy holnap lesz egy újabb dobásunk" - mondta Kammerer.

Férfi C-2 1000 méteren az újpestiek fiatal párosa, Lelovics Dávid és Dóri Bence Balázs a nyolcadik lett középfutamában, a másik magyar egység, Korisánszky Dávid és Mike Róbert viszont második helyével bejutott a fináléba.

A pénteki versenynap a 200-as és további 500-as előfutamokkal zárult, ezek közül csak női K-2 200 és női C-2 200 méteren lehetett egyenes ágon a vasárnapi fináléba jutni. A kajakosoknál Kiss Blanka és Malcsiner Eszter, illetve Hagymási Réka és Szabó Ágnes is élt a lehetőséggel, előbbi egység első, utóbbi második lett előfutamában, így kihagyhatja a szombati középfutamot. A többi magyar egység szombaton folytatja szereplését.

A vk-ra ingyenes a belépés. A hétvége döntőit élőben közvetíti az M4 Sport.

A további program:

szombat:

B és C döntők 8.30

1000 és 500 m-es A döntők 10.00

paraversenyek, döntők 11.20

200 és 500 m-es középfutamok 14.00

további 500 m-es elő- és középfutamok 16.20

vasárnap:

B és C döntők 9.10

200 és 500 m-es döntők 10.30

váltó előfutamok 14.00

váltó döntők 16.15



mti