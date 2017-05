Potápi: Trianon annak a széttépése, ami egybe tartozik

2017. május 26. 19:30

A Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára szerint nem csupán a föld, az elszakított területeken élő honfitársak elvesztése volt fájdalmas 97 évvel ezelőtt, hanem Trianon mindannak az erőszakos széttépése, ami egybe tartozik, ami együvé való.

Potápi Árpád János a nemzeti összetartozás napjához kötődően a Bács-Kiskun megyei Csátalján pénteken tartott megemlékezésen azt mondta: nehéz megfogalmazni az 1920. június 4-én történteket. Talán nem is léteznek szavak, amelyekkel kifejezhető mindaz a fájdalom és igazságtalanság, amelyet ez az esemény a magyar nemzetnek jelentett, és azóta is jelent.



Emlékeznünk kell az egykori Magyarországra és arra a történelmi eseményre, amely "közvetett módon (...) a jelenünket is meghatározza" - tette hozzá.



A politikus kiemelte: az emlékezésen felhangzó harangszó ugyanazt jelenti most is, amit 1920-ban, azt fejezi ki, hogy 97 éve egy tragédia történt.



Trianonról a gyermekek említése nélkül hiábavaló lenne beszélni - mondta Potápi Árpád János, magyarázatként hozzáfűzve: gyermekek nélkül ugyanis nem lesz, aki hirdesse, hogy "a magyar nép él, és élni is akar". Éppen ezért hálával tartozunk a gyermekeinket történelemre tanító pedagógusoknak, akik azt is elmagyarázzák, "hogyan tudjuk a múltunkat megértve a jelenünket és a jövőnket építeni" - közölte az államtitkár.



Emlékeztetett arra: 2010 óta a kormány több olyan intézkedést hozott, amely a nemzet összetartozását segíti. Hét éve, éppen május 26-án fogadta el az Országgyűlés a kettős állampolgárságról szóló törvényt, amelynek hatására azóta több mint 950 ezren igényelték már magyar állampolgárságot a Kárpát-medencében és szerte a világon.



Ezt az összetartozást erősíti a 2011-ben elfogadott alaptörvény is, amelyben rögzítették, hogy kötelességünk felelősséget viselni a határon túl élő magyarokért - mondta, és felhívta a figyelmet arra, hogy ma már a diaszpórában élők is egyre erősebb szálakkal kötődnek az anyaországhoz.



A megemlékezésen a csátaljai általános iskola diákjai adtak műsort, a rendezvény végén pedig a résztvevők megkoszorúzták a trianoni békeszerződés aláírásának 85. évfordulójára állított emlékművet.



A nemzeti összetartozás napja az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára emlékező nemzeti emléknap Magyarországon, melyet 2010-ben iktatott törvénybe az Országgyűlés.

mti