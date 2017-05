Ismét hazudott az online sajtó az M1 híradós anyagáról

Hangzatos címekkel állított valótlanságokat a netes sajtó nagy része az elmúlt napokban az M1 egyik híradós anyagával kapcsolatban. Írásaikban az ismert portálok azt állították, az M1 a legfőbb iráni vallási vezetőre hivatkozva gyalázta Soros Györgyöt. Ez azonban nem igaz, az M1 híradós anyaga a New York Times összefoglalóját idézte Soros Györggyel kapcsolatban.

A híradós anyag nagy turbulenciát okozott, később még a Mazsihisz is kiadott egy közleményt, melyben elfogadhatatlannak nevezte az M1 gyakorlatát. Holott a híradós anyagban csak az történt, az M1 bemutatta azokat a technikákat, amelyekkel Soros György világszerte manipulálja a választásokat annak érdekében, hogy a számára elfogadható, bevándorláspárti jelöltek győzzenek.

Az M1 anyaga részletesen bemutatta, hogy egy friss kanadai hír szerint a 2015-ös választásokon a liberális és bevándorláspárti Justin Trudeau úgy arathatott győzelmet a konzervatívok fölött, hogy a Soros György alapítványaitól forrásokat elfogadó Tides Alapítvány olyan kanadai szervezeteket szponzorált, melyek ezeket a pénzeket a konzervatív jelöltek elleni kampányokra használták fel. Összesen húsznál is több választókörzetben fordították meg ezzal a technikával az eredményt.

Csakhogy a szinte korlátlan pénzköltés kanadai jogszabályokba ütközik, ugyanis a választási kampányköltések Kanadában is korlátozva vannak: egy jelölt összesen 8.788 kanadai dollárt költhet el hivatalosan, és azzal, hogy a Soros-közeli szervezetek kampányoltak a liberális jelölteknek, megkerülték ezt a szabályozást. A kanadai vizsgálatok alapján összesen másfél millió dollárt költöttek ezek a szervezetek húsznál is több választókörzetben, azaz 70 ezer dollárt fordítottak egy-egy körzet manipulálására, közel tízszeresét annak, mint amennyit a törvényi előírások alapján lehetett volna.

A híradós anyag további részében az M1 bemutatta, hogy Soros György civil szervezetei a francia választásokba is beleszóltak: a 888.hu portálon ismertetett dokumentumok alapján az Avaaz elnevezésű aktivistahálózat emailben gratulált többmillió európai aktivistájának, akik segítségével “sikerült megakadályozni a populizmus további terjedését”, és így Emanuel Macron, egykori szocialista, és szintén bevándorláspárti miniszter nyerhette el az elnökséget a legutóbbi választásokon.

Az anyag vitatott része, melyről a netes sajtó megint valótlant állított, az iráni vallási vezetőhöz köthető. Az iráni ajatollah is úgy értékelte, hogy korábbi iráni elnököt, Mahmúd Ahmadinezsádot is Soros György szervezetei buktatták meg, és a New York Times szerint az ajatollah azért használt erős szavakat Soros Györgyre, mert ezzel a grúziai rózsás forradalomban szintén érintett Soros szerepére utalt.

Az M1 tehát a New York Times anyagát olvasta be. Ott idézték az ajatollah szavait és ők azonosították, hogy akiről az ajatollah beszél – egy cionista amerikai multi-milliárdos forradalmat robbantott ki Grúziában – az nem lehet más csak Soros György, név szerint is a New York Times nevezi meg Soros Györgyöt, és a híres amerikai lap maga hivatkozott írásában az ajatollah saját honlapjára mint hivatkozásra, innen vették ugyanis az idézetet.

Az M1 nem tett mást, mint a New York Timest vette alapul forrásként, ráadásul mintegy ellenőrizve a NYT hivatkozását, a lap által hivatkozott eredeti forrásig is visszafejtette az információt.

