Trump: a ramadán megerősíti az erőszak elutasítását

2017. május 26. 22:05

Donald Trump elnök "örömteli ramadánt" kívánt valamennyi muszlimnak.

Miközben Donald Trump a szicíliai Taorminában a G7-es országcsoport csúcsértekezletén vesz részt, a Fehér Ház közleményt adott ki, amelyben az elnök jókívánságait fejezi ki a most kezdődő ramadán alkalmából valamennyi muszlimnak.



A rövid közlemény azonban nemcsak az ünnep jótékonyságra serkentő és közösséget erősítő jellegét hangsúlyozza, hanem azt is, hogy "a ramadán szellemisége megerősíti közös elkötelezettségünket az erőszak elutasítására, a békesség keresésére".



A Fehér Ház emlékeztet egyúttal arra is, hogy az idei ünnep kezdetén a világ az Egyesült Királyságban és Egyiptomban elkövetett barbár terrorakciók ártatlan áldozatait gyászolja. Trump elnök "a ramadán szellemiségével közvetlenül szemben álló gonosz tetteknek" minősítette a terrortámadásokat és leszögezte, hogy ezek "csak megacélozzák elszántságunkat a terroristák és perverz ideológiájuk legyőzésére".



Trump egyúttal utalt arra is, hogy Szaúd-Arábiában tett látogatása során több mint ötven muszlim ország vezetőivel találkozott, s együttesen tettek hitet az együttműködés mellett a béke, a biztonság és országaik felvirágoztatása érdekében.



"Amerika mindig partnereink mellett áll a terrorizmus és az ezt tápláló ideológia elleni küzdelemben" - szögezte le a Fehér Ház közleménye.



A szombaton kezdődő ramadán böjti hónapja a muszlim világ ünnepe. Arra emlékeznek a hívők, hogy Allah kinyilatkoztatta Mohamed prófétának az akaratát és a hónap 27. napján adta a prófétának a Koránt, az iszlám szent könyvét. Ramadán idején a hívők - a test és a lélek megtisztulását remélve - harminc napon keresztül napkeltétől napnyugtáig böjtölnek, s napközben pedig a mecsetekben imádkoznak és meditálnak.

