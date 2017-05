Vízilabda Final Six - A Szolnok nyerte a magyar elődöntőt

2017. május 26. 23:00

A Szolnok két góllal legyőzte az Eger csapatát a férfi vízilabda Bajnokok Ligája budapesti hatos döntőjének magyar elődöntőjében, ezzel története során először vízbe szállhat a legrangosabb európai kupáért.

Eredmény:

elődöntő:

Szolnoki Dózsa-Közgép - ZF-Eger 7-5 (1-2, 2-0, 2-1, 2-2)



gólszerzők: Prlainovic, Younger 3-3, Crousillat 1, illetve Hárai, Bedő, Kovács Ger., Lőrincz, Hosnyánszky 1-1



Ebben a szezonban nyolcadik alkalommal került egymással szembe a két legjobb magyar csapat, az eddigi mérleg alapján a Szolnok volt az esélyes, hiszen hétből hat találkozót nyert meg: a Szuperkupában 14-9-re, míg a Magyar Kupa döntőjében 10-4-re nyert, a bajnoki döntőben három győzelemmel (ebből kettő Egerben) védte meg címét. Az Eger egyedül az ob I alapszakaszában "lopott el" egy sikert, akkor 8-5-re bizonyult jobbnak, míg Szolnokon 11-7-re nyertek a hazaiak.



Ahogyan egy nappal korábban, úgy ezúttal is bombaformában kezdett az Egerben Hárai, aki szép egyéni megmozdulással szerzett vezetést csapatának nagyjából hét-nyolcezer néző előtt a Duna Arénában. A Szolnok emberelőnyből egyenlített, majd egy lefordulás után ötmétereshez jutott, de Prlainovic csúnyán fölé lőtt. Tizenhárom másodperccel a játékrész vége előtt újra előnybe került az Eger, Bedőre jött ki tökéletes ütemben a fórmegjátszás.



A második negyedben az Eger támadásban kissé súlytalannak tűnt, de ezt agresszív és hatásos védekezéssel kompenzálta, különösen a szerb olimpiai bajnok Prlainovic zavarodott össze a másik oldalon, ugyanis ötödik lövése sem talált cél. Az Eger könnyen elhúzhatott volna, de két emberelőnyt is elrontott, míg Prlainovicnak a sok elhibázott lövés ellenére sem ingott meg az önbizalma, hatodik, majd a hetedik próbálkozása már sikeres volt (3-2).



A nagyszünet után Younger bombagóljával növelte előnyét a Szolnok, s bár az Eger kiválóan védekezett, támadásban nem volt ennyire hatékony, előfordult, hogy emberelőnyben is csak kínkeservesen jutott el lövésig. A Tisza-partiak Younger újabb találatával léptek meg három góllal, de Kovács révén gyorsan jött a válasz. Másfél perccel a negyed vége előtt emberelőnybe került az Eger, Dabrowski Norbert egy időkérés alatt próbálta meg kieszelni a "haditervet", amit azonban nem sikerült megvalósítani.



Több mint három perc telt el gól nélkül a záró negyedben - ez a szolnokiaknak kedvezett -, amikor Lőrincz remek pattintásával egyetlen találatra jött fel az Eger. A Szolnok bő három perccel a vége előtt Younger egymást követő harmadik góljával állította vissza a korábbi különbséget, de Hosnyánszky azonnal válaszolt (6-5). Alig két perc volt hátra, amikor Kis harcolt ki emberelőnyt, melyet Prlainovic értékesített a kezek alatt a hálóba lőve, ezzel pedig el is dőlt a mérkőzés.

Hárai Balázs, az Eger (elöl) és David Jansik, a Szolnok játékosa a férfi vízilabda Bajnokok Ligája hatos döntő elődöntőjében játszott ZF Eger - Szolnoki VSK mérkőzésen a budapesti Duna Arénában 2017. május 26-án. MTI Fotó: Kovács Tamás

A Szolnok ellenfele a címvédő horvát Jug Dubrovnik lesz a szombati döntőben, míg az Eger a bronzéremért a nyolcszoros győztes olasz Pro Reccóval találkozik.

A Szolnok bírta jobban az idegek csatáját, egyéniségek döntöttek

Az érintettek szerint nem szép, de izgalmas kemény mérkőzést láthattak a szurkolók péntek este a Duna Arénában, a férfi Bajnokok Ligája hatos döntőjének magyar elődöntőjében, amelyet a Szolnok nyert 7-5-re az Eger ellen.

"Nem volt szép meccs, az idegek harca volt. Gratulálok az Egernek az egész éves teljesítményéhez, és a mostani szereplésükhöz. Gratulálnom kell a saját játékosaimnak is, mert világklasszisok sora játszik ugyan nálunk, de a többségük még nem volt BL-döntőben. Életük legfontosabb meccse volt ez a mai, mert ezzel jutottak be a fináléba, nagyot küzdöttek érte" - mondta az M4 Sportnak Cseh Sándor, a Szolnok vezetőedzője. Megjegyezte, ez egy küszöb volt, amit régóta próbáltak átlépni, a szombati döntőben pedig bármi lehet.



Dabrowski Norbert, az Eger vezetőedzője gratulált riválisának, s már a bronzmérkőzésre is kitért.



"Az volt a célunk, hogy a fórhátrányokon dőljön el a mérkőzés, ahogy az ilyen téttel bíró meccseken általában történni szokott. Voltak olyan szituációk a találkozón, amikor kimondottan jól álltunk, de szerencsétlenség vagy fáradtság miatt - ezt majd vissza kell néznem - ezekből végül a Szolnok jött ki jobban. Nehéz feladatnak ígérkezik a legerősebb játékoskerettel rendelkező Pro Recco ellen a harmadik helyért játszani, de talán ők csalódottabbak lehetnek nálunk, hogy lemaradtak a döntőről. Erre talán építhetünk" - nyilatkozta az M4 Sportnak Dabrowski Norbert.



A találkozó egyik legjobbja a háromgólos Andrija Prlainovic volt, aki a rendkívül gyengén kezdett, hiszen az első öt lövése - köztük egy büntető - nem ért célba.



"Főként a karrierem elején sok hasonló mérkőzést játszottam, természetesen soha nem jó, ha az ember ennyi helyzetet kihagy, főleg az ötméterest, de szerencsére van annyi rutinom, hogy tudom kezelni az ilyen helyzeteket, ez is a játék része" - mondta az MTI-nek. Az olimpiai bajnok szerb klasszis megjegyezte, kiváló ellenfél volt az Eger, kemény mérkőzést játszottak és nagyon örül a győzelemnek. A Jug elleni fináléról szólva elmondta, újabb kemény ütközetre számít, főként mivel a horvátok eddig mindkét mérkőzésükön kiválóan játszottak.



Ugyancsak három gólt szerzett, ezzel oroszlánrészt vállalt a szolnoki sikerből Aaron Younger.



"A védekezés volt a legfontosabb ezen a mérkőzésen, amit azt gondolom, sikerült jól megoldanunk. Holnap még nehezebb dolgunk lesz, hiszen a Jug ma tíz, tegnap tizenhárom gólt lőtt" - mondta magyarul az ausztrál klasszis.



Az MTI kérdésére reagálva Younger elmondta, úgy gondolja, előnyt jelent a Szolnoknak, hogy a Jug egy mérkőzéssel többet játszott már, hiszen kifejezetten idős csapatról van szó. Hozzátette, személy szerint neki - s talán a csapatnak is - jobb, hogy nem a nyolcszoros győztes Pro Recco lesz az ellenfél a döntőben.



Kis Gábor, a szolnokiak olimpiai bajnok centere elsősorban a fináléba kerülésnek örült.



"A legfontosabb, hogy nyertünk, és végre döntőt játszunk a Bajnokok Ligájában" - hangsúlyozta. A Jugról elmondta, saját csapatához hasonló kemény, fegyelmezett játékot játszik, így rendkívül kemény mérkőzésre számít. - "Ha valamikor számíthat, hogy egy mérkőzéssel kevesebbet játszottunk, az a döntő, és annak is az utolsó percei. Bízom benne, hogy ebben a periódusban olyan lesz az állás, hogy ki tudjuk használni az előnyünket."



Hasonlóképpen vélekedett a szintén olimpiai bajnok Varga Dénes: "Két összecsapás van bennük, ennek vannak előnyei és hátrányai is. De számukra talán több az előny, nem fáradékony csapat, ha meccsben vannak, az nekik kedvező" - tekintett előre a fináléra. Az elődöntőről hangsúlyozta, két-három jó egyéni teljesítmény eredményezte a sikerüket, és nem a csapatjáték. - "Persze szükség lett volna erre is, de két hete volt a legutóbbi meccs, ilyenkor kicsit mindig elfelejtünk vízilabdázni."



Az Eger részéről Bedő Krisztián pozitívan tekint a szombati napra: "A Szolnoknak így nagy esélye van megnyerni a döntőt, remélem, hogy mindkét magyar együttes megszerzi az érmet, amit szeretne."



Korábban:

elődöntő:

Jug Dubrovik (horvát)-Pro Recco (olasz) 10-9 (4-2, 2-2, 3-4, 1-1)



az 5. helyért:

Brescia (olasz)-Olympiakosz (görög) 8-5 (2-2, 3-0, 1-1, 2-2)



Pénteken játszották:

az elődöntőbe jutásért:

ZF-Eger - Brescia (olasz) 6-4 (2-2, 1-1, 1-1, 2-0)

Jug Dubrovnik (horvát)-Olympiakosz 11-8 (3-1, 4-1, 3-5, 1-1)



A további program:

szombat:



a 3. helyért:

Pro Recco - ZF-Eger 15.15



döntő:

Jug Dubrovnik - Szolnoki Dózsa-Közgép 16.45

MTI