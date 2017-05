Meghalt Zbigniew Brzezinski

2017. május 27. 09:28

Nyolcvankilenc éves korában meghalt Zbigniew Brzezinski, Jimmy Carter elnök egykori nemzetbiztonsági főtanácsadója pénteken Washingtonban.

Halálhírét lánya, Mika Brzezinski, a MSNBC televízió munkatársa jelentette be az egyik közösségi oldalon. "A leglelkesítőbb, legszeretőbb és legodaadóbb édesapa volt, akit egy lány kívánhat magának" - fogalmazott Mika Brzezinski.



A lengyel származású Brzezinski 1928-ban Varsóban született, politikus, politológus és geostratéga, 1977 és 1981 között az akkori amerikai elnök, a demokrata párti Jimmy Carter nemzetbiztonsági főtanácsadója volt. Ezután is az amerikai politikai élet egyik meghatározó személyiségeként tartották számon.



Carter munkatársaként döntő szerepe volt abban, hogy 1979-ben az elnök Bécsben aláírhatta a SALT-2 néven ismert, a hadászati fegyverzetek korlátozásáról szóló amerikai-szovjet megállapodást. Sokat tett a kínai kapcsolatok normalizálásáért és például az izraeli kormányfő Menáhem Begin és az egyiptomi elnök, Anvár Szadat közötti kapcsolatok javításáért is, ami végül elvezetett a Camp David-i békéhez.



Az utóbbi években azon munkálkodott, hogy a volt szovjet tagköztársaságokat a NATO-ba integrálják.

MTI