NB1 - csata az aranyért, thriller a kiesés ellen

2017. május 27. 10:59

A Budapest Honvéd és a Videoton FC szombat este döntőnek beillő rangadót játszik egymással az aranyéremért a labdarúgó OTP Bank Liga 33., utolsó fordulójában.

Az azonos pontszámmal álló csapatok közül a kispestiek várják kedvezőbb helyzetből a találkozót: egyrészt ők játszanak majd hazai pályán, másrészt több győzelmüknek köszönhetően számukra elég a döntetlen a bajnoki címhez. A Videoton 2011 és 2015 után harmadszor lehet magyar bajnok, míg a Honvéd 14. aranyérmére hajt, ugyanakkor 24 év után lehetne ez az első bajnoki diadala a fővárosi együttesnek.

A bajnoki döntő önmagában is igazi kuriózum. Az NB I-ben erre legutóbb közel három évtizede, 1989-ben volt példa. A Honvéd akkor is érintett volt és szintén hazai pályán fogadta legfőbb riválisát, az MTK-t, amelyet 2-0-ra le is győzött.

A mostani mérkőzést övező felfokozott hangulatot jól mutatja, hogy már hétfőn minden jegy elkelt, így közel tízezer szurkoló, köztük 1500 székesfehérvári lehet jelen a nem mindennapi összecsapáson.

Az eddigi két egymás elleni mérkőzésen a Videoton örülhetett: márciusban Felcsúton 3-0-s győzelmet aratott, míg szeptemberben a Bozsik Stadionból vitte el a három pontot 2-1-es sikerével.

A bajnoki aranyérem mellett a gólkirályi címről is ez a meccs dönthet, hiszen a kispesti Eppel Márton áll jelenleg a lista élén 15 találattal, s a Videoton szerb légiósa, Marko Scepovic követi őt a második helyen. A magyar támadó két találattal vezet.

A bennmaradásért szintén izgalmas harc folyik. Mivel a tizedik Diósgyőr a kilencedik Debrecent fogadja Mezőkövesden, még a mögöttük egy, illetve két ponttal lemaradva 11., kieső helyen álló MTK-nak is a saját kezében van a sorsa. A győzelem mindhármuknak az élvonalbeli helyük megőrzését jelentené. A fővárosi csapatnak viszont már a döntetlen is biztos búcsút jelent, míg a Diósgyőrnek a MTK győzelme esetén lenne kevés az egy pont, ami viszont a Debrecent mindenképpen benntartaná az NB I-ben.

A bajnoki döntő és a bennmaradásért vívott küzdelem ezúttal – kivételesen – háttérbe szorítja a Ferencváros-Újpest derbit. A vendégek számára a presztízsen kívül nincs komolyabb tétje a mérkőzésnek, de a hazaiak is csak akkor érhetnek oda a bronzérmes pozícióba esetleges győzelmükkel, ha az előttük álló és a hozzájuk hasonlóan Magyar Kupa-döntős Vasas saját közönsége előtt kikapna a bennmaradását múlt héten biztosított Mezőkövesdtől.

OTP Bank Liga, 33. forduló Ferencváros-Újpest FC 19.00:

Vasas-Mezőkövesd Zsóry FC, Szusza Ferenc Stadion 19.00

Paksi FC-MTK Budapest 19.00

Diósgyőri VTK-Debreceni VSC, Mezőkövesd 19.00

Budapest Honvéd-Videoton FC 19.00

Swietelsky Haladás-Gyirmót FC, Sopron 19.00 Tabella: 1. Budapest Honvéd 32 19 5 8 54-30 62 pont

2. Videoton FC 32 18 8 6 65-27 62

3. Vasas 32 15 6 11 49-39 51 – EL-selejtező

4. Ferencváros 32 13 10 9 52-44 49 – EL-selejtező

5. Paksi FC 32 11 11 10 40-36 44

6. Swietelsky Haladás 32 12 7 13 41-44 43

7. Újpest FC 32 10 12 10 47-49 42

8. Mezőkövesd Zsóry FC 32 10 9 13 38-53 39

9. Debreceni VSC 32 10 8 14 39-45 38

10. Diósgyőri VTK 32 10 7 15 38-55 37

11. MTK Budapest 32 8 12 12 25-35 36

12. Gyirmót FC 32 4 9 19 19-50 21 – már kiesett

24.hu