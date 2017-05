G7-csúcs - Az afrikai államoké és a tüntetőké a főszerep

2017. május 27. 12:05

Az afrikai kontinens közelségét és jelentőségét hangsúlyozta Paolo Gentiloni olasz miniszterelnök szombaton a hét iparilag legfejlettebb ország csúcstalálkozójának második napján a szicíliai Taorminában. A városba megérkeztek a nemzetközi humanitárius és környezetvédelmi szervezetek aktivistái is, hogy tüntessenek a G7-ek ellen.

Paolo Gentiloni a G7-csúcs záróülését megnyitva kijelentette, a helyszínként választott Szicília bizonyítja, mennyire közel van az afrikai kontinens és milyen fontos az együttműködés az ottani országokkal. Gentiloni hangsúlyozta, hogy Afrika lesz a főszereplője a G20-ak Hamburgban, július 7-8-án következő találkozójának is, amely az olasz miniszterelnök szerint mintegy a G7-csúcs folytatása lesz.



A G7-tanácskozás szombati napján felszólalt az Afrikai Unió soros elnöke, Ricardo Mangue Obama Nfubea guineai miniszterelnök, majd Antonio Guterres ENSZ-főtitkár tart beszédet.



A szicíliai csúcstalálkozó zárónyilatkozattal, valamint Paolo Gentiloni sajtótájékoztatójával zárul. Angela Merkel német kancellár és Donald Trump amerikai elnök lemondta sajtótájékoztatóját, Emmanuel Macron francia elnök viszont találkozik a sajtóval.



Theresa May brit miniszterelnök már péntek este visszautazott Londonba.



Az olasz sajtó értesülései szerint számos vita kísérte a szicíliai csúcs zárónyilatkozatának összeállítását, főleg ami a migrációt, a klímaegyezményt, valamint a kereskedelmi politikát illeti. Donald Trump a szombat reggeli tanácskozásra félórás késéssel érkezett meg.



A G7-csúcs zárónapján a nemzetközi szervezetek, valamint a G7-ellenes tüntetők is hallatják szavukat: több ezer résztvevőt várnak a Taormina tengerpartján, Giardini Naxosban meghirdetett demonstrációra. Roberto Barbieri, az Oxfam nemzetközi segélyszervezet olaszországi igazgatója kijelentette, többet várnak a világ vezetőitől a migrációs helyzet megoldására, "nem falakat, hanem humanitárius folyosók" kiépítését.



Renato Accorinti, a szicíliai Messina polgármestere a péntek esti díszkoncert végén azt kiabálta angolul Donald Trump amerikai elnök felé, hogy "Trump peace, no war". Accorinti, aki egy a migránsok befogadását sürgető feliratú pólóban vett részt a taorminai ókori amfiteátrumban rendezett koncerten, a sajtónak elmondta, azt várja a világ vezetőitől, hogy valóban tegyenek a béke érdekében.

MTI