Kajak-kenu vk - Három magyar arany, összesen öt érem:

2017. május 27. 12:11

A magyar versenyzők öt érmet, három aranyat, valamint egy-egy ezüstöt és bronzot szereztek a szombat délelőtti 1000 és 500 méteres döntőkben a Szegeden zajló kajak-kenu világkupa-versenyen.

Az A döntős program rögtön egy magyar győzelemmel kezdődött, a múlt héten, Portugáliában is győztes Bodonyi Dóra gyakorlatilag rajt-cél győzelmet aratva nyerte meg a K-1 1000 métert. A 23 éves szolnoki kajakossal csak az ausztrál Alyssa Bull tudta tartani a lépést, de a végén Bodonyi még őt is hajóhossznyi előnnyel verte. A finálé másik hazai résztvevője, Bordács Blanka - közvetlenül a Nagy-Britanniából tavaly hazatért edző, Simon Miklós lánya, a brit színekben versenyző Simon Rebeka mögött - ötödik lett.

Bodonyi Dóra, a női kajak egyesek 1000 méteres döntőjének győztese MTI Fotó: Kovács Tamás



"A rajttal mindig gondom van, ezért most próbáltam nagyon összpontosítani. - mondta a parton Bodonyi Dóra. - Mivel a héten betegeskedtem, szerda óta nem is edzettem, próbáltam már az elején olyan előnyt gyűjteni, ami kitart a célig. De apának ma van a születésnapja, így muszáj volt győznöm!" Hozzátette: a szél miatt nagyon hullámos a víz, ezért volt több rossz húzása is.



A férfiak hasonló száma is magyar sikert hozott: az elő- és középfutamát is fölényesen nyerő Kopasz Bálint az erejét remekül beosztva, többek között az olimpiai bajnok spanyol Marcus Walzot is maga mögé utasítva diadalmaskodott. A 19 éves algyői kajakos - akinek az édesanyja, Demeter Irén az edzője - 750 méternél a második volt, de végül sikerült lehajráznia a portugálok klasszisát, Fernando Pimentát.



"Kemény pálya volt, kemény ellenfelekkel. Ma nagyobb hullámok vannak, mint tegnap, és nagyon boldog vagyok, hogy itt, a szegedi pályán, a magyar közönség előtt győzni tudtam." - nyilatkozott az Eb-bronzérmes Kopasz Bálint, aki azt mondta: a verseny sokkal jobban sikerült, mint várta.

Kopasz Bálint, a férfi kajak egyesek 1000 méteres döntőjének győztese a szegedi kajak-kenu világkupaversenyen 2017. május 27-én. MTI Fotó: Kovács Tamás



A férfi kenusok 1000 méteres távján Kiss Tamás az ötödik, az idén elsősorban a párosra koncentráló Vasbányai Henrik pedig a nyolcadik helyen végzett. K-2 1000 méteren a háromszoros olimpiai bajnok Kammerer Zoltán és társa, Bárdfalvi Márk hatodikként zárt, míg a kenupárosok egy kilométeres döntője egy magyar nyolcadik helyet hozott a Korisánszky György, Mike Róbert duó révén.



Ötszáz méteren a kenus Balla Virág - aki a múlt heti, montemori vk-ról négy arannyal tért haza - megismételte portugáliai sikerét egyesben, remekül versenyezve magabiztosan utasította maga mögé vetélytársait.



"Nagyon jó verseny volt. Sokkal nehezebb, mint a múlt heti, itt nagyobb volt a mezőny, Szegedre mindenki eljött, aki számít. Köszönöm a közönségnek a buzdítást!" - nyilatkozott a győriek 22 esztendős kenusa. Hozzátette: a pénteki középfutamban sok mindent elrontott, most viszont abban a tempóban tudott lapátolni és azokat az indításokat tudta megcsinálni, amelyeket eltervezett.

Balla Virág, a női kenu egyesek 500 méteres döntőjének győztese MTI Fotó: Kovács Tamás



A női kajakosok hasonló számában az orosz Jelena Anjusina és az új-zélandi Lisa Carrington csatájába nem tudtak beleszólni a többiek - a győzelem végül előbbié lett -, de Takács Tamara révén a bronzérem a magyaroknak jutott. Fábiánné Rozsnyói Katalin 20 éves tanítványa pályafutása első világkupa-versenyén rajtolt, és remekül sikerült a debütálása. A szám másik magyar indulója, Vad Ninetta negyedik lett.



Férfi K-2 500 méteren Hufnágel Tibor és Ilyés Róbert duója hatalmasat küzdött a fináléban. Sokáig úgy tűnt, hogy a futamot uraló ukrán kettőstől nem lehet elvenni a győzelmet, de a páros a végére elfáradt, így a befutó nagyon szoros lett: az aranyat végül a franciák szerezték meg, Hufnágelék pedig másodikként csaptak a célba az ukránok előtt.



"Nagy hajrá volt, de tudtuk, hogy a táv második fele lesz az erősebb. Akkora hátszél van, hogy kettőt pislogtunk és már a táv felénél jártunk" - mondta Hufnágel. "Tudtuk, hogy a második 250-ünk a legjobb a mezőnyben, így nem estünk pánikba" - fűzte hozzá Ilyés.



A szám másik magyar párosa, Tóth Dávid és Bán Kristóf hatodikként zárt. Tóth eredetileg Kulifai Tamással indult volna a Maty-éren, de utóbbi versenyző betegsége miatt az utolsó pillanatban váltani kellett.



A szegedi regattán, amely az idei gyorsasági vk-sorozat második állomása, 66 ország versenyzői küzdenek.

A szombati dobogósok

A szegedi kajak-kenu világkupa szombati döntőinek dobogósai és a többi magyar versenyző eredményei

férfiak:



K-1 1000 m:

1. Kopasz Bálint 3:23.921 p

2. Fernando Pimenta (portugál) 3:24.875

3. Roi Rodriguez (spanyol) 3:25.782

...21. (a C döntőben 3.) Németh Viktor Máté



K-2 500 m:

1. Guillaume Le Floch Decorchemont, Sébastien Jouve (francia) 1:28.125

2. Hufnágel Tibor, Ilyés Róbert 1:28.302

3. Igor Trunov, Ivan Szemikin (ukrán) 1:28.386

...6. Tóth Dávid, Bán Kristóf 1:30.348



K-2 1000 m:

1. Inigo Pena, Francisco Cubelos (spanyol) 3:05.624

2. Vitali Curkan, Oleh Kuharik (ukrán) 3:06.485

3. Daniel Havel, Jakub Spicar (cseh) 3:09.239

...6. Kammerer Zoltán, Bárdfalvi Márk 3:11.962

...24. (a C döntőben 8., a B döntőben két egység helyezetlenül zárt) Doba Richárd Alfréd, Gacsal Ákos



C-1 1000 m:

1. Martin Fuksa (cseh) 3:45.624

2. Isaquias Queiroz Dos Santos (brazil) 3:46.424

3. Tomasz Kaczor (lengyel) 3:47.208

...5. Kiss Tamás 3:49.431

...8. Vasbányai Henrik 4:01.547



C-2 1000 m:

1. Vincent Slominski, Mateusz Kaminski (lengyel) 3:27.543

2. Serguey Torres Madrigal, Fernando Dayan Jorge Enriquez (kubai) 3:27.958

3. Peter Kretschmer, Yul Oeltze (német) 3:28.035

...8. Mike Róbert, Korisánszky György 3:31.904



nők:



K-1 1000 m:

1. Bodonyi Dóra 3:50.250

2. Alyssa Bull (ausztrál) 3:51.511

3. Melanie Gebhardt (német) 3:55.850

...5. Bordács Blanka 3:57.542



K-1 500 m:

1. Jelena Anjusina (orosz) 1:47.755

2. Lisa Carrington (új-zélandi) 1:47.840

3. Takács Tamara 1:49.455

4. Vad Ninetta 1:50.255



C-1 500 m:

1. Balla Virág 2:05.035

2. Katie Vincent (kanadai) 2:06.950

3. Ludmila Luzan (ukrán) 2:08.504

...6. Devecseriné Takács Kincső 2:10.396





A további program:

később:

paraversenyek, döntők 11.20

200 és 500 m-es középfutamok 14.00

további 500 m-es elő- és középfutamok 16.20



vasárnap:

B és C döntők 9.10

200 és 500 m-es döntők 10.30

váltó előfutamok 14.00

váltó döntők 16.15

MTI