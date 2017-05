Kötelező lenne az euró?

2017. május 27. 15:30

Az Európai Bizottság alelnöke szerint félreértés történt.

Hiába utasította el 2000-ben Dánia népszavazáson az euró bevezetését, az Európai Bizottság (EB) most rákényszerítheti Koppenhágát, hogy 2025-ig a közös valutára cserélje a koronát. Sőt nem csak a dánokat fenyegeti ez „veszély”, így járhat az összes többi, még nemzeti valutát használó tagállam, azaz Bulgária, Horvátország, Csehország, Magyarország, Lengyelország, Románia és Svédország – írja egy múlt heti bizalmas strasbourgi tanácskozásról kiszivárgott jegyzőkönyv alapján a Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Az információt európai parlamenti képviselők szivárogtatták ki a FAZ-nak.

A felsorolt tagállamok közül Dánia mellett csak Svédország teljesítette már régóta a valutaunióhoz való csatlakozás feltételeit, a többiek még messze vannak ettől, Csehország, Lengyelország és Magyarország pedig politikai okokból is elutasítja a csatlakozást. A megbeszélésen Valdis Dombrovskis, az Európai Bizottság euróért és társadalmi párbeszédért felelős biztosa, Pierre Moscovici pénzügyekért, gazdaságért és adóügyekért felelős biztos, valamint néhány európai parlamenti tag vett részt. A lapértesülés szerint a terv abból indul ki, hogy a brexit után a font távozik az európai gazdasági közösségből, így nem marad számottevő versenyképes valuta a kontinensen. Ha 2025-ig megtörténne az övezeten kívüli EU-országok belépése, akkor le lehetne zárni a közös európai valuta kérdését, és persze még keményebben pénzügyi fegyelemre lehetne szorítani az uniós kormányokat.

Dombrovskis és Moscovici megreparálná az unió pénzügyeit Forrás: Reuters

A FAZ értesüléseire reagálva az Európai Bizottság alelnöki tisztét is betöltő Valdis Dombrovskis szerint az egész egy nagy félreértés. „Összekeveredtek a dolgok. Amiről értekezni fogunk a kiadandó állásfoglalásban, az a gazdasági és monetáris unió beteljesítése, de ez nem jelenti, hogy a tagállamoknak be kell vezetniük az eurót. Nincs határidő sem kitűzve, de természetesen szorgalmazzuk, hogy minden tagállam tegye meg az előkészületeket” – nyilatkozta a biztos az EU svéd nyelvű honlapján. A bizalmas megbeszélés minden bizonnyal előkészület volt ahhoz a május 31-ére tervezett találkozóhoz, amelyen a bizottság az euró jövőjéről fog tárgyalni. A FAZ továbbá úgy tudja, hogy az EB át akarja venni a közös valuta feletti ellenőrzést, amit jelenleg a pénzügyminiszterek gyakorolnak. A jegyzőkönyv szerint az Európai Unió továbbá olyan, euróalapú költségvetés összeállításán dolgozik, amelybe minden tagállam meghatározott összegű adót fizetne be az EU területén megvalósítandó befektetések fedezésére.



