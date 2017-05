Vízilabda Final Six - Kikapott az Eger

2017. május 27. 17:34

A Pro Recco végzett a harmadik helyen a férfi vízilabda Bajnokok Ligája budapesti hatos döntőjében, miután a szombati bronzmérkőzésen fölényesen, 15-6-ra legyőzte a ZF-Eger együttesét a Duna Arénában.

A két csapat mindkét csoportmérkőzését az olaszok nyerték: Egerben 11-7-re győzött a Recco, míg hazai medencében 9-4-re múlta felül a magyar együttest. Összesen öt kiírás csoportkörében mérkőztek meg egymással, és az egriek eddig egyszer sem diadalmaskodtak.



Eredmény, a 3. helyért:

Pro Recco - ZF-Eger 15-6 (3-1, 4-1, 3-2, 5-2)



gólszerzők: Ivovic, 4, Sukno, Di Fulvio 3-3, Filipovic 2, Aicardi, Bodegas, Figlioli, illetve Vapenski 2, Cuk, Erdélyi, Cuckovic, Hosnyánszky



A nyolcszoros győztes Recco kezdte jobban az első szombati összecsapást: a nyitónegyedben gyorsan kétgólos előnyre tett szert Di Fulvio és Aicardi révén. Ezután mindkét edző időt kért, majd előbb Ivovic növelte háromra a különbséget, aztán Cuk talált be ötméteresből.



A második nyolc percnek ismét az olaszok vágtak neki határozottabban, Di Fulvio megint betalált. A Pro Recco játékát rendkívül hatékony védekezés jellemezte, elöl pedig célra törőek voltak az olaszok, centerből, távolról és fórból is eredményesnek bizonyultak (5-1). Ivovic gyors ellentámadás utáni góljára Vapenski felelt, ám a harmadszor betaláló montenegrói újra visszaállította az ötgólos előnyt a nagyszünetre (7-2).



A fordulást követően Vapenski dühből ellőtt labdája talált utat a rövid felsőbe, az ellentámadásból Sukno hosszú lóbálás után bombázott védhetetlenül Mitrovic feje fölött a kapuba. A felsőléc segítségével megszületett az első magyar játékos által szerzett gól Erdélyi jóvoltából, védekezésben azonban újfent hibázott a magyar csapat, amit az egyedül hagyott Sukno büntetett kíméletlenül. A negyed felénél, ötgólos hátrányban (9-4) Dabrowski Norbert időt kért, ám ez sem segített, a következő támadások is eredménytelennek bizonyultak, míg Sukno fórból újra betalált.



A záró felvonás elején a Recco már rendkívül felszabadultan játszott, kockázatos passzokat is bevállaltak játékosai, ennek eredményeképp Filipovic előbb akcióból, majd ötméteresből is gólt szerzett (12-4). Di Fulvio precíz lövése után Cuckovic elhajlásos bombája jelentett apró szépségtapaszt az Egernek, amely tavaly hatodikként zárt. Hogy ezúttal nagy különbségű vereséggel lett negyedik, arról Ivovic gondoskodott legfőképp, aki megtalálta a helyet a kapuba időközben beállt Csiszár válla fölött. Hosnyánszky távoli lökete, majd Figlioli emberelőnyös gólja zárta a találkozót, amelyet kilenc góllal nyert meg a Pro Recco.



"Az első pillanattól kezdve látszott, hogy a Recco ma más sebességgel vízilabdázik. Más dimenzióban pólózott, nem tudtunk vele mit kezdeni - értékelt az M4 Sporton Dabrowski Norbert. - Nyerni jöttünk ide, sajnálom a szurkolóinkat és a játékosaimat is, hogy csak az első napon tudtuk győzni, mert nagyon sokat dolgoztunk egész évben. Rettentő volt nézni, hogy a játékosaim feje benne van a guillotine-ban."



Később:

döntő:

Jug Dubrovnik - Szolnoki Dózsa-Közgép 16.45



Pénteken játszották:



elődöntő:

Szolnoki Dózsa-Közgép - ZF-Eger 7-5 (1-2, 2-0, 2-1, 2-2)

Jug Dubrovnik (horvát)-Pro Recco (olasz) 10-9 (4-2, 2-2, 3-4, 1-1)



az 5. helyért:

Brescia (olasz)-Olympiakosz (görög) 8-5 (2-2, 3-0, 1-1, 2-2)



Csütörtökön játszották:



az elődöntőbe jutásért:

ZF-Eger - Brescia 6-4 (2-2, 1-1, 1-1, 2-0)

Jug Dubrovnik -Olympiakosz 11-8 (3-1, 4-1, 3-5, 1-1)

MTI