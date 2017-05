Véget ért a Családok XI. világkongresszusa

2017. május 27. 18:03

A természetes család iránti elköteleződést tartalmazó zárónyilatkozattal ért véget Budapesten a Családok XI. világkongresszusa, amelyet a Családok budapesti világtalálkozója keretében rendeztek pénteken és szombaton.

Pacsay-Tomassich Orsolya, az Emberi Erőforrások Minisztériumának nemzetközi és európai uniós ügyekért felelős helyettes államtitkára - Novák Katalin család-, ifjúság- és nemzetközi ügyekért felelős államtitkár nevében elmondott - záróbeszédében úgy fogalmazott, az előadások bebizonyították, hogy a világkongresszus tagjai nincsenek egyedül a családról vallott gondolataikkal és nincsenek egyedül abban a harcban sem, amit a családokért folytatnak. A magyar kormány elköteleződése a családok iránt egyértelmű, bizonyítja ezt, hogy jelenleg a GDP 4,6 százalékát fordítják családtámogatásra, de ez az arány a jövőben tovább nő majd - tette hozzá.



Brian Brown, Családok Világkongresszusának (World Congress of Families) elnöke arról beszélt, a kongresszus lezárása nem a vége, hanem a kezdete valaminek, ugyanis a lehetőségek korába lépnek most át. Véleménye szerint az emberek túl sokat beszélnek arról, mi nem megy jól, de fontos megnézni azt is, mit lehet tenni annak érdekében, hogy a családok legyenek a közösségek és nemzetek központjai. Arra kérte a résztvevőket, hogy amikor visszatérnek országaikba, ne felejtsék el amit hallottak, vegyék észre a lehetőségeket, és emlékezzenek arra, hogy van a világon olyan kormány, amely támogatja a családokat.



A rendezvény végén a résztvevők közfelkiáltással elfogadták a kongresszus zárónyilatkozatát, amelyben egyebek között szerepel, hogy a család természetes és alapvető egysége a társadalomnak, része a teremtett világnak, valódi erőforrása a szabadságnak és az eredményes demokrácia alapja. A természetes család a házasság kötelékével kezdődik, amely egy férfi és egy nő életre szóló szövetsége annak érdekében, hogy gyerekeik szülessenek. A család minden politikai párt felett áll, ezért megérdemli minden kormány védelmét. A nyilatkozatban végül arra hívták fel az embereket, népeket és nemzeteket, hogy kössenek szövetséget egymással a családok érdekében.



A Családok budapesti világtalálkozójának utolsó napján, vasárnap, gyereknapon családi fesztivált rendeznek az Andrássy úton és a Hősök terén.

MTI