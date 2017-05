Magyar ünnep a Duna Arénában, BL-győztes a Szolnok

2017. május 27. 18:33

A kapus Nagy Viktor vezérletével története első Bajnokok Ligája-címét szerezte meg a Szolnok vízilabdacsapata. A második negyedben öt gólt lőttek, az utolsóban nem is kaptak.

Története első Bajnokok Ligája-döntőjét játszhatta a Szolnok vízilabdacsapata, amely a nagyjából nyolcan százalékos „telítettségű” Duna Arénában (a vb-uszodában összesen 12 800 nézőnek van hely) a címvédő és négyszeres győztes horvát Jug Dubrovnikkal mérkőzött az aranyéremért szombat délután.

Bár az első ráúszást a Jug nyerte, mégis a szolnokiak harcoltak ki előnyt második támadásukból Prlainovic löketével, majd a címvédő Markovic találatával egyenlített. Kis Gábor harcolt ki kiállítást, ám Varga Dénes ígéretes lövése a felsőlécen csattant, míg a horvát együttesnek két pattintott próbálkozása kerülte el Nagy Viktor kapuját. A vártnak megfelelően mindkét fél rendkívül keményen védekezett, a "reteszt" végül fél perccel a nyitó játékrész vége előtt Jokovic törte fel a Jug Dubrovnik részéről.



A második nyolc perc elején Loncar saját kipattanóját pöckölte kapuba emberelőnyben (1-3), majd Prlainovic parádés passza után vágta a kapuba a labdát az üresen maradt Aleksic. Varga Dénes kiállítása után Nagy mutatott be bravúrt, a túloldalon pedig Aleksic használta ki az emberelőnyt, egyenlített a magyar bajnok (3-3). A horvátok Macan kapufáról becsorgó lövésével vették vissza az előnyt, míg a túloldalon a Kis Gábor által kiharcolt ötméterest Pralinovic magabiztosan értékesítette. Vámos bombájával 1-0 után 5-4-nél vezetett újra a Szolnok, amelyben Nagy mutatott be újabb bravúrt - immár a rá jellemző eksztázisban védve. A hátsó stabilitás mellett elöl is eredményesen játszott Cseh Sándor legénysége, és Vámos is feliratkozott a kétgólosok közé, míg Nagy hárítása után a közönség egy része már a világbajnok kapus éltetésébe fogott.



A nagyszünet után a kapus remek tempójú kiúszással akadályozott meg egy gyors horvát kontrát, Pralinovic pedig újabb ötöst váltott gólra. Nagy 56 százalékosra javította védési mutatóját - Bijac neve mellett 13 állt ekkor. Az üresen maradt Markovic egy lecsorgó labdát kihasználva kozmetikázott az eredményen, majd Aleksic egy szemfüles szabaddobással állította vissza a háromgólos szolnoki fórt (8-5).



A záró felvonásnak az eddigieknél is határozottabb védekezéssel vágott neki a Jug, az első támadásnál a kapu közelébe sem engedte a Szolnokot, ám Nagy Viktor a helyén volt, így a horvát csapat nem tudott faragni hátrányán a fordulás után. Gocic precíz emberelőnyös löketét követően újra "felrobbant" a Duna Aréna, hiszen már négyre növelte az előnyt a legutóbb bronzérmes magyar együttes. A címvédő a negyed közepén kezdett hitehagyottá válni, miután ekkorra több mint hét perce nem vette be az önkívületi állapotban védő Nagy kapuját, aki a vizet csapkodva hergelte az amúgy is lelkes nézősereget. Kis Gábor a hajrában ötméterest értékesített, míg a címvédő az utolsó négy percben sem talált be. Így a Szolnok magyar győzelemmel avatta fel a Duna Arénát.



Bajnokok Ligája-döntő:

Jug Dubrovnik (horvát)–Szolnoki Dózsa-Közgép 5-10 (2-1, 2-5, 1-2, 0-2)

góldobók: Pavo Markovic 2, Maro Jokovic 1, Luka Loncar 1, Marko Macan 1, illetve Andrija Prlainovic 3, Milan Aleksic 3, Vámos Márton 2, Zivko Gocic 1, Kis Gábor 1.

Korábban:



a 3. helyért:

Pro Recco - ZF-Eger 15-6 (3-1, 4-1, 3-2, 5-2)

MTI- MNO