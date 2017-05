NB I - Huszonnégy év után bajnok a Budapest Honvéd

2017. május 27. 21:44

A Budapest Honvéd története 14. bajnoki címét szerezte meg szombaton, mivel 1-0-ra legyőzte a vendég Videotont a labdarúgó OTP Bank Liga 33., utolsó fordulójának döntővé előlépő rangadóján.

A kispestiek sikerükkel három ponttal előzték meg székesfehérvári ellenfelüket.



A Budapest Honvéd legutóbb 24 éve volt bajnok, 1993-ban a finn Martti Kuusela személyében szintén külföldi edző vezette diadalra az együttest. Ezúttal az olasz Marco Rossinak sikerült ez a bravúr.



A klub a következő idényben a Bajnokok Ligája selejtezőjében lesz érdekelt, a Videoton ezüstérmesként - a Vasassal és a Ferencvárossal együtt - az Európa Liga selejtezőjében szerepel majd.



OTP Bank Liga, 33. forduló:

Budapest Honvéd-Videoton FC 1-0 (0-0)



Bozsik Stadion, 8516 néző, v.: Bognár T.

gólszerző: Eppel (60.)

sárga lap: Lanzafame (40.), Vasiljevic (83.), illetve Lazovic (39.),



Budapest Honvéd: Gróf - Baráth, Kamber, Bobál D. - Ikenne-King (Lovric, 75.), Koszta (Vasiljevic, 81.), Nagy G., Gazdag (Zsótér, 59.), Holender - Eppel, Lanzafame



Videoton FC: Kovácsik - Szolnoki (Géresi, 62.), Vinícius, Juhász, Stopira - Nego, Varga J. (Maric, 88.), Pátkai (Hadzic, 72.), Suljic - Lazovic, Scepovic



A kispesti drukkerek számára a stadion főbejáratának közelében, a Hofherr Albert utca végén alkalmi vurstli teremtett alkalmat a bemelegítésre, a többség élt is a lehetőséggel. A kedélyállapot fokozására a sör mellett petárdákat és piros füstbombákat is bevetettek.



A Bozsik-stadion több pénztára is üzemelt délután, de nem a szombati találkozó megmaradt jegyeit árulták - olyan ugyanis nem volt -, hanem az őszi szezon bérleteit.



A kezdés előtt egy órával George F. Hemingway, a Honvéd tulajdonosa sétált ki a tábor elé, és köszönte meg a szurkolók egész éves támogatását, majd kérte, hogy a szombati rangadón is hasonló lelkesedéssel biztassák a kispesti kedvenceket. "Mert ki gondolta volna a szezon előtt, hogy az utolsó fordulóban ilyen pozícióban leszünk. Mármint rajtam kívül?" - tette fel a költőinek szánt kérdést a klubvezető.



A hazai szurkolók többsége már egy órával a kezdés előtt elfoglalta a helyét, a szakaszosan érkező vendégdrukkerek közül néhányan még az utolsó pillanatokban is a lelátó felé baktattak. A Honvéd-tábor élőképén a fekete, fehér és piros zászlóerdő által közrefogva a 14-es szám jelent meg, amellyel szombati reményeikre utaltak az estig 13-szoros bajnok klub fanatikusai, akiknek aztán nem is kellett csalódniuk.



A Videoton kontroll alatt tartotta a kezdést: a fehérváriak tíz perc alatt több szögletet is elvégeztek, Marko Scepovic pedig a 8. percben ziccert körülményeskedett el. A kispestiek a védekezésre koncentráltak, nem túl meggyőző támadásaikat a vendégek már a félpálya környékén megszűrték.

Így idővel már helyzet nélkül, viszont a mezőnyben sok ápolással teltek a percek. A két edző közül a fehérvári Henning Berg az 5., a kispesti Marco Rossi a 20. perc tájékán veszítette el az önuralmát, és onnantól kezdve magas hőfokon égve minden mozdulatával együtt élt a pályán történtekkel.



A feszültség a tétnek megfelelően nagy volt a pályán is: a 40. percben Danko Lazovic és Davide Lanzafame főszereplésével a félpályánál többen kakaskodtak, a két légiós "jutalma" sárga lap lett.

A fehérváriak kapusa, a hajráig dologtalan Kovácsik Ádám a szünet előtti percekben két alkalommal is bravúrosan avatkozott játékba: előbb egy szabadrúgás utáni fejest, majd egy átlövést hatástalanított.



A kispesti ultrák a második félidő elején pirotechnikai látványelemekkel készültek, erre a fehérvári "kollégák" piros-fehér-kék füsttel és villogó petárdákkal válaszoltak. A nagy füst miatt Bognár Tamásnak két percre meg kellett állítania a játékot.



A 60. percben a kispestiek első számú gólfelelőse Eppel Márton a rövid sarokra érkezve a fehérvári kapu bal oldalába pörgette a labdát Patrick Ikenne-King beadása nyomán. A kispesti támadó, a bajnokság gólkirálya 16. találatát szerezte.



A Honvéd vezetésére reagálva Berg a védő Szolnoki Roland helyére a szélső Géresi Krisztiánt küldte a pályára, és áttért a háromcsatáros játékra. A Videoton sebességet váltott, és beszorította a házigazdákat a saját térfelükre. A 75. percben a kispesti védő, Baráth Botond mentett bravúrosan a hazai ötösnél, ettől eltekintve azonban veszélyes gólhelyzetet mezőnyfölénye ellenére sem tudott kidolgozni a vendégcsapat. A Honvéd védelmét megerősítve a hajrában öt hátvéddel és három védekező középpályással játszott, és eredményesen őrizte meg kapuját a góltól.



A kispesti drukkerek nem kiabálták el a sikert: csak a 90. percben skandálták először, hogy "Bajnokcsapat! Bajnokcsapat!".



A Bp. Honvéd 1993 után lett ismét bajnok, és ebben az évszázadban másodszor végzett dobogón a 2013-as bronzérmet követően.



A kispestiek úgy zárták a szezont, hogy legutóbbi öt bajnoki mérkőzésüket megnyerték, hazai pályán pedig megszakítás nélkül tizenegy meccsen maradtak veretlenek, ráadásul tíz alkalommal győztek.



A Bp. Honvéd két vereség után először nyert a bajnokságban a Videoton ellen.

A bajnok Budapest Honvéd játékosai a kupával az OTP Bank Liga utolsó, 33. fordulójában játszott Honvéd - Videoton FC labdarugó-mérkőzés után a kispesti Bozsik József Stadionban 2017. május 27-én. A Honvéd 1-0-ra győzött, ezzel megszerezte története 14. bajnoki címét. MTI Fotó: Koszticsák Szilárd

MTI