NB1 - Kiesett az MTK, nyert a Fradi az Újpest ellen

2017. május 27. 22:02

A Ferencváros két góllal legyőzte a vendég Újpestet az OTP Bank Liga zárófordulójában, a címvédő zöld-fehér együttes ezzel a negyedik helyet szerezte meg a bajnokságban. Az Újpest vereségével hetedik pozícióban zárt.

OTP Bank Liga, 33. (utolsó) forduló:

Ferencváros - Újpest 2-0 (1-0)



Groupama Aréna, 10 341 néző, v.: Farkas Ádám

gólszerzők: Hajnal (32., 11-esből), Varga R. (60.)

sárga lap: Dilaver (17.), Kleinheisler (63.), Moutari (73.), Lovrencsics (90.), Hajnal (90.), Nalepa (92.) illetve Pávkovics (31.), Balogh B. (40.) , Kálnoki-Kis (53.)



Ferencváros: Holczer - Dilaver, Nalepa, Leandro (Hüsing, 81.), Lovrencsics - Koch (Cukic, a szünetben), Hajnal - Varga R., Kleinheisler (Csernik, 70.), Moutari - Radó



Újpest: Balajcza - Szűcs K., Pávkovics, Kálnoki-Kis, Mohl (Balázs 20.) - Sankovic (Cseke, 67.), Windecker - Hazard (Perovic, 67.), Balogh B., Bardi - Andric



A negyedik helyen álló Ferencváros úgy kezdte a mérkőzést, hogy csak győzelme esetén van esélye arra, hogy bronzérmesként zárja a bajnokságot. Az Újpest számára az volt a tét, hogy idegenbeli diadalával a hetedik helyről akár az ötödikre ugorhat előre.



A több kulcsjátékosát - Dibusz, Gera és Böde - nélkülöző hazai együttes kezdett aktívabban, de helyzetekig csak a félidő közepén jutott el. A ferencvárosi fölény akkor érett góllá, amikor a csapatkapitánnyá előlépett Hajnal értékesítette a Radó buktatásáért megítélt büntetőt. Az újpestiek eléggé passzívak voltak, az első játékészben egyetlen lövést sem küldtek Holczer kapujára.



Szünet után beleerősített ugyan az Újpest, negyedóra elteltével mégis a Ferencváros növelte előnyét, sőt, ezután további gólokat is szerezhetett volna. Kettős cserével próbált frissíteni a vendégek edzője, Nebojsa Vignjevic, de ez sem hozta meg a várt eredményt, s még szépítésre sem futotta az újpestiek részéről a végére forró hangulatúvá vált mérkőzésen.

Paksi döntetlennel búcsúzott az MTK

A Gyirmót mellett az MTK Budapest esett ki az élvonalból, miután csak 1-1-es döntetlent ért el Pakson az OTP Bank Liga utolsó, 33. fordulójában.

OTP Bank Liga, 33. forduló:

Paksi FC-MTK Budapest 1-1 (0-0)



Paks, 500 néző, v.: Iványi

gólszerzők: Bartha (90.), illetve Hrepka (90+2.)

sárga lap: Gévay (34.), Papp (61.), Haraszti (63.) illetve Borbély (32.), Ramos (49.)



Paks: Molnár - Kulcsár, Lenzsér, Gévay, Báló - Papp K. - Haraszti (Daru, 89.), Hajdú (Kecskés, 78.), Bertus, Bartha - Szakály (Koltai, 64.)



MTK: Petkovic - Okuka, Baki, Poór, Borbély (Kolomojec, 70.)- Korozmán (Hrepka, 55.), Katona - Ramos (Gera D., 85.), Kanta, Vadnai - Torghelle



Az első félidőben a házigazda játszott mezőfölényben, s bár mindkét csapat előtt adódott lehetőség, gól nem született.



A fordulás után a Paks előbb lesgólig jutott, majd sokáig úgy tűnt, nem születik találat. Végül a rendes játékidő utolsó másodperceiben Bartha 17 méteres lövésével vezetéshez jutott a hazai alakulat, s ezzel az NB II-be "száműzte"" az utolsó előttiként záró kék-fehéreket, akik bár a ráadásban egyenlítettek Hrepka révén, a bennmaradást jelentő három pontot nem tudták begyűjteni.

A Debrecen nyerte a kiesési rangadót, de a Diósgyőr is bennmaradt

A Debrecen 3-1-re nyert a Diósgyőr vendégeként Mezőkövesden, mivel azonban az MTK nem tudott győzni Pakson a labdarúgó OTP Bank Liga 33., utolsó fordulójában, mindkét gárda megőrizte élvonalbeli tagságát.

OTP Bank Liga, 33. (utolsó) forduló:

Diósgyőri VTK-Debreceni VSC 1-3 (0-2)



Mezőkövesd, 4014 néző v.: Erdős

gólszerzők: Ugrai (91.), illetve Jovanovic (9.), Szatmári (45+2.), Könyves (82.)

sárga lap: Filip (48.), Mészáros (54.)



Diósgyőri VTK: Rados - Eperjesi, Karan, Tamás, Dausvili - Vela, Busai (Fülöp, 85.), Villar (Ternován, 74.) - Makrai (Ugrai, a szünetben), Szarka, Novothy



Debreceni VSC: Danilovic - Osváth, Brkovic (Szatmári, 34.), Mészáros, Ferenczi J. - Könyves, Tőzsér, Filip, Jovanovic (Nagy K., 86.)- Holman, Feltscher (Sekulic, 77.)



A Debrecen Rados hibájából gyorsan vezetést szerzett, ez pedig megalapozta a találkozót, hiszen így még inkább támadnia kellett a Diósgyőrnek. A miskolciak mentek is előre, de képtelenek voltak komolyabb helyzetet kialakítani. A félidő végén, már a hosszabbítás harmadik percében rendkívül nehéz helyzetbe került a DVTK, hiszen Tőzsér szabadrúgása után a csereként pályára lépő Szatmári góljával megduplázta előnyét a Debrecen.



A fordulást követően a Debrecen a kontrákra rendezkedett be, a Diósgyőr megpróbálta folyamatos nyomás alatt tartani riválisát, amely gyors ellenakciókból dönthette volna el végleg a három pont sorsát. A 71. percben az első gólt szerző Jovanovic egy ilyen támadás végén a kapufát találta el. Az összecsapás végül a 82. percben dőlt el, amikor Könyves érkezett remekül egy beadásra. A Diósgyőr innentől kezdve csak abban reménykedhetett, hogy az MTK nem győz Pakson.



Mivel a kék-fehérek 1-1-re végeztek Pakson, így a Diósgyőr - amely Ugrai révén az utolsó pillanatokban egy szépségdíjas góllal szépített - is bennmaradt.

A Mezőkövesd elleni döntetlenjével bronzérmes a Vasas

A Vasas 1-1-es döntetlent ért el a Mezőkövesd ellen a Szusza Ferenc Stadionban a labdarúgó OTP Bank Liga 33., utolsó fordulójában, szombaton, ezzel bronzérmesként zárta az idényt.

Az angyalföldi együttes a következő idényben az európai kupaporondon szerepelhet, az Európa Liga első selejtezőkörében csatlakozik a sorozathoz.



OTP Bank Liga, 33. forduló:

Vasas-Mezőkövesd Zsóry FC 1-1 (0-0)



Szusza Ferenc Stadion, 2400 néző, v.: Berke

gólszerzők: Vaskó (72.), illetve Vági (50.)

kiállítva: Fótyik (41., Mezőkövesd)



Vasas: Nagy G. - Burmeister, Korcsmár, Ristevski - Murka (Kleisz, a szünetben), Berecz, Vida, Remili - Gaál B. (Vaskó, 68.), Saglik (Király, 59.), Kulcsár T.



Mezőkövesd Zsóry FC: Tujvel - Fótyik, Gohér, Tóth, Diallo (Hegedűs, a szünetben) - Vági, Egerszegi - Molnár G. (Baracskai, 80.), Hudák, Sós (Farkas, 77.) - Strestík



A szerdai kupadöntőre készülő fővárosi együttes kezdte jobban a mérkőzést, ám hol a támadók hibáztak gólhelyzetben, hol Tujvel védett nagyot, így az első játékrészben nem született gól. Egy kiállítás viszont igen, a gólhelyzetben megiramodó Gaál Bálintot rántotta le Fótyik Dominik.



A második félidő gyors vendéggóllal indult: Strestík kiugratása után Vági András talált be az angyalföldiek kapujába. A hazaiak több helyzetet is kidolgoztak, fölényüket a csereként beálló, eredetileg hátvéd, ezen a mérkőzésen azonban középcsatárként bevetett Vaskó Tamás váltotta gólra.



A folytatásban már nem változott az eredmény, így a Vasas több győzelmének köszönhetően megelőzte kupadöntős ellenfelét, a Ferencvárost a tabellán, és bronzérmet szerzett.

Győzelemmel búcsúzott a Gyirmót

Az utolsó helyen végzett Gyirmót 2-1-re nyert Sopronban a Szombathelyi Haladás vendégeként a labdarúgó OTP Bank Liga 33., utolsó fordulójában.

OTP Bank Liga, 33. forduló:

Szombathelyi Haladás-Gyirmót 1-2 (0-1)



Sopron, 1785 néző, v.: Szilasi

gól: Williams (64., büntetőből), illetve Szegi (7.), Máté (73.)

sárga lap: Kiss (76.), Jagodics (88.), illetve Simon (34.)



Haladás: Király - Jagodics, Bosnjak, Devecseri - Schimmer, Jancsó, Tóth, Kiss, Williams - Rácz, Kovács (Halmosi 62.)



Gyirmót: Rusák - Sebastian, Lengyel, Kolcák, Szegi (Szabó 56.) - Vass, Kiss, Simon, Csiki - Madarász (Novák 54.), Máté



A sereghajtó vendégcsapat gyorsan vezetést szerzett a mérkőzésen, mely ezt követően közepes tempójú futballt és kevés veszélyes lehetőséget tartogatott az első félidő végéig.



A fordulást követően a Haladás volt a kezdeményezőbb, és a játékrész közepén meg is szerezte az egyenlítést jelentő gólt, ám nem sokáig örülhetett, mivel a gyirmótiak egy szép szabadrúgásgóllal visszavették a vezetést.



A lefújásig a vendéglátók mindent megtettek az újabb találatért, ám nem jártak sikerrel, így győzelemmel búcsúzott az élvonaltól a Gyirmót.

A végeredmény:



1. Budapest Honvéd 33 20 5 8 55-30 65 pont - BL-selejtező, 2. forduló

2. Videoton FC 33 18 8 7 65-28 62 - EL-selejtező, 1. forduló

3. Vasas 33 15 7 11 50-40 52 - EL-selejtező, 1. forduló

4. Ferencváros 33 14 10 9 54-44 52

5. Paksi FC 33 11 12 10 41-37 45

6. Swietelsky Haladás 33 12 7 14 42-46 43

7. Újpest FC 33 10 12 11 47-51 42

8. Debreceni VSC 33 11 8 14 42-46 41

9. Mezőkövesd Zsóry FC 33 10 10 13 39-54 40

10. Diósgyőri VTK 33 10 7 16 39-58 37

11. MTK Budapest 33 8 13 12 26-36 37 - kiesett

12. Gyirmót FC 33 5 9 19 21-51 24 - kiesett



Góllövő lista - A végeredmény:

16 gólos:



Eppel (Honvéd)



13 gólos:



Scepovic (Videoton)



12 gólos:

Bardhi (Újpest)



11 gólos:



Bartha (Paks), Böde (Ferencváros), Lanzafame (Honvéd), Williams (Haladás)



10 gólos:



Lazovic (Videoton)



9 gólos:



Gaál (Haladás/Vasas), Torghelle (MTK)



8 gólos:



Djuricin (Ferencváros), Feczesin (Videoton), Gera Z. (Ferencváros), Molnár G. (Mezőkövesd)



7 gólos:



Ádám M. (Vasas), Holman (Debrecen)



6 gólos:



Bacelic-Grgic (Mezőkövesd), Berecz (Vasas), Géresi (Videoton), Hahn (Paks), Iszlai (Haladás), Koszta (Honvéd), Saglik (Vasas), Vaskó (Vasas)



5 gólos:



Andric (Újpest), Lázok (Újpest), Stopira (Videoton), Ugrai (Diósgyőr)



4 gólos:



Balogh B. (Újpest), Bognár I. (Diósgyőr/Ferencváros), Diallo (Mezőkövesd), Diarra (Újpest), Hadzic (Videoton), Könyves (Debrecen), Lipták (Diósgyőr), Makrai (Diósgyőr), Novothny (Diósgyőr), Prosser (Honvéd), Szakály D. (Paks), Strestík (Mezőkövesd), Tőzsér (Debrecen), Vela (Diósgyőr)



3 gólos:



Balázs B. (Újpest), Bojovic (Gyirmót), Busai (Ferencváros/Diósgyőr), Burmeister (Vasas), Ferenczi J. (Debrecen), Gohér (Mezőkövesd), Haraszti (Paks), Hidi (Honvéd), Jancsó (Haladás), Kamber (Honvéd), Kanta (MTK), Kink (Mezőkövesd), Koltai (Paks), Kovács L. (Haladás), Kulcsár D. (Paks), Moutari (Ferencváros), Novák (Gyirmót), Pátkai (Videoton), Pavlov (Vasas), Ramos (MTK), Remili (Vasas), Szabó J. (Paks), Trinks (Ferencváros), Varga R. (Ferencváros), Windecker (Újpest), Zsótér (Honvéd)



2 gólos:



Baracskai (Mezőkövesd), Bertus (Paks), Bobál D. (Honvéd), Cseke (Újpest), Dilaver (Ferencváros), Egerszegi (Mezőkövesd), Ferenczi I. (Vasas), Gera D. (MTK), Gévay (Paks), Hajnal (Ferencváros), Handzic (Debrecen), Heris (Újpest), Holender (Honvéd), Horváth Zs. (Debrecen), Hrepka (MTK), Jovanovic (Debrecen), Juhász (Videoton), Karan (Diósgyőr), Király B. (Vasas), Kolomojec (MTK), Korcsmár (Vasas), Kulcsár T. (Vasas), Lang (Videoton), Leandro (Ferencváros), Maric (Videoton), Máté J. (Gyirmót), Murka (Vasas), Nego (Videoton), Perovic (Újpest), Poór (MTK), Rácz (Haladás), Radeljic (Gyirmót), Ristevski (Vasas), Sallói (Gyirmót), Simon A. (Gyirmót), Suljic (Videoton), Takács T. (Debrecen), Tamás M. (Diósgyőr), Vinícius (Videoton), Vittek (Debrecen), S. Wils (Haladás)



1 gólos:



Angelov (Újpest), Ars (Haladás), Bacsa (Diósgyőr), Baki (MTK), Balogh Bé. (Mezőkövesd), Bobko (Debrecen), Brkovic (Debrecen), Castillion (Debrecen), Csiki (Gyirmót), Elek (Diósgyőr), Feltscher (Debrecen), Filkor (Gyirmót), Frőhlich (Mezőkövesd), Fülöp (Diósgyőr), Hajdú Á. (Paks), Halmosi (Haladás), Hegedűs J. (Haladás), Hudák (Mezőkövesd), Jagodinskis (Diósgyőr), Korhut (Debrecen), Kuti (Debrecen), Lengyel (Gyirmót), Lenzsér (Paks), Lovrencsics (Ferencváros), Madarász (Gyirmót), Mészáros N. (Debrecen), Mohl (Újpest), Nagy Do. (Ferencváros), Nagy Ge. (Honvéd), Nalepa (Ferencváros), Németh M. (Haladás), Nikházi (Diósgyőr/MTK), Nono (Diósgyőr), Oláh B. (Diósgyőr), Osváth (Debrecen), Papp K. (Paks), Pauljevic (Mezőkövesd), Rju (Ferencváros), Schimmer (Haladás), Sós (Mezőkövesd), Sternberg (Ferencváros), Suk (Debrecen), Szakály P. (Debrecen), Szarka (Diósgyőr), Szatmári (Debrecen), Szegi (Gyirmót), Szűcs K. (Újpest), Tamás K. (Gyirmót), Tisza (Debrecen), Tóth M. (Haladás), Vadnai (MTK), Vági (Mezőkövesd), Vasiljevic (Honvéd), Vass P. (Gyirmót), Vernes (Paks), Veselinovic (Mezőkövesd), Vida (Vasas), Vogyicska (MTK)



öngól:



Baki (MTK, a Ferencváros ellen), Hajdú Á. (Honvéd, a Haladás ellen), Bosnjak (Haladás, a Honvéd ellen), Gévay (Paks, a Haladás ellen), Hegedűs (Haladás, az Újpest ellen), Heris (Újpest, a Debrecen ellen), Jagodinskis (Diósgyőr, a Ferencváros és a Videoton ellen), Pávkovics (Újpest, a Ferencváros ellen), Présinger (Gyirmót, a Ferencváros ellen), Ramos (Diósgyőr, az MTK ellen), Sekulic (Debrecen, az Újpest ellen), Szabó J. (Paks, a Honvéd ellen), Németh M. (Diósgyőr, a Vasas ellen), Burmeister (Vasas, a Debrecen és a Videoton ellen), Mészáros (Debrecen, a Videoton ellen), Nego (Videoton, a Ferencváros ellen), Koch (Ferencváros, a Videoton ellen), Korozmán (MTK, a Honvéd ellen).

